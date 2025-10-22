鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-22 16:40

在黃金和白銀雙雙創下歷史新高價之際，一位 35 歲的金融從業者凱爾 · 米切爾（Kyle Mitchell）卻將目光投向了不起眼的美國 5 美分硬幣（俗稱「鎳幣」），進行了一場現代版的「囤幣」豪賭。

不買金不買銀！美國男囤500萬枚硬幣抗通膨 自信喊：零風險、賺百萬。（圖:shutterstock)

米切爾透露，他已斥資 25 萬美元囤積了高達 500 萬枚鎳幣，總重近 30 噸，並將其視為對沖法定貨幣持續貶值的「不對稱賭注」。

效法巴菲特 從白銀到鎳幣

米切爾的行為被視為對「股神」巴菲特在 1960 年代囤積白銀舉措的現代致敬。當時，巴菲特預見到含銀量高達 90% 的美國硬幣，其金屬價值將超越面額，最終促使美國政府於 1965 年停止發行該類銀幣。

如今，米切爾對鎳幣的押注基於相同的邏輯：

金屬價值超面額： 現代鎳幣由 75% 銅和 25% 鎳組成。據美國鑄幣局的數據，一枚五美分硬幣的金屬價值約為 6 美分，已超過其 5 美分的法定面額。

生產成本高昂： 2024 財年，美國鑄幣局製造一枚鎳幣的總成本高達 14 美分（含金屬及人工等成本）。

巨大投資體量： 米切爾囤積的 500 萬枚硬幣，面值 25 萬美元，但其潛在金屬熔化價值已達約 29 萬美元。

零下行風險的「不對稱賭注」

米切爾強調，這是一場「零下行風險，收益巨大」的投資。他解釋道：「即便我的判斷失誤，這些硬幣的價值也永遠是 0.05 美元，完全沒有下行風險。」

他對此投資的最終目標是，賭注美國鑄幣局將因持續的通膨和金屬稀缺，最終會再次貶值貨幣，甚至廢除鎳幣。一旦美國政府停止流通該硬幣，其金屬稀缺性及收藏價值可能使其價格增值三到五倍。

值得注意的是，根據美國現行法律，出於營利目的熔毀、出口或處理 5 美分硬幣屬於非法行為，違規者可能面臨最高 1 萬美元罰款和 / 或五年監禁。米切爾對此風險似乎並不在意，認為未來若政府改變硬幣成分或廢除該幣種，其價值會自然體現。

為了完成這項耗時四個多月的「囤幣」工程，米切爾僱用了一個助手團隊，支付每小時 7.5 美元的報酬，前往多家銀行將美元紙幣兌換成硬幣，最終將這 30 噸的硬幣存放在他農場的一個獨立車庫中。

他表示：「最優質的投資永遠是零風險且收益巨大。我期待美國最終停用鎳幣，屆時這些收藏品可按三到五倍價格轉售，讓我輕鬆賺個百萬美元。」