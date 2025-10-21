中國DRAM戰略試金石！長鑫存儲傳明年赴上海掛牌 估值高達420億美元
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周二 (21 日) 援引知情人士消息報導，中國記憶體晶片製造商長鑫存儲技術有限公司 (ChangXin Memory Technologies，簡稱 CXMT) 計劃最早於明年第一季在上海證券交易所上市，估值最高可達人民幣 3,000 億元(約合 421 億美元)。
成立於 2016 年的長鑫存儲，在中國政府大力支持下成為推動本土 DRAM 產業發展的核心企業。該公司計劃透過首次公開發行 (IPO) 籌資人民幣 200 億至 400 億元(以下單位皆同)，第三名消息人士指出，目標募資規模約為 300 億元，並有望最早於 11 月向投資人公開招股說明書。
三位知情人士皆要求匿名，因為相關計畫尚未公開。他們同時強調，實際上市時間、募資金額與估值仍可能視市場需求而調整。
中國半導體股熱潮 助攻上市時機
長鑫存儲的上市消息出爐之際，中國半導體類股今年來大幅上漲，滬深半導體指數（CSI CN Semiconductor Index）年初以來已勁揚約 49%。
根據監管資料，長鑫存儲的母公司已於 7 月啟動 IPO 前的「輔導程序」，並聘請中金公司與中信建投兩家國有券商負責相關作業。
儘管官方文件並未透露具體上市地點與時程，但兩名知情人士預期，該案將吸引眾多看好中國「半導體自給自足」戰略的國內投資人踴躍認購。
該公司近年大舉投資研發高頻寬記憶體 (HBM)，以追趕南韓 SK 海力士與三星等全球領導廠商的技術腳步。HBM 是生成式 AI 運算中不可或缺的高階 DRAM，用於支援輝達(NVDA-US) 繪圖處理器 (GPU) 等高效能晶片。
美國出口限制推升戰略重要性
自美國去年 12 月限制中國取得 HBM 晶片以遏制人工智慧 (AI) 發展後，長鑫存儲的重要性更顯突出。根據加拿大研究機構 TechInsights 估計，該公司 2023 年至 2024 年的資本支出約 60 億至 70 億美元，若美方未再擴大限制，2025 年將再增約 5%。
長鑫存儲目前正在上海興建 HBM 封裝廠，目標於明年底投產，初期月產能約 3 萬片晶圓，約為 SK 海力士的五分之一。兩位知情人士指出，該公司計劃於 2026 年開始量產第四代 HBM3 晶片。
TechInsights 資深分析師 Choe Jeongdong 表示：「若長鑫存儲能於 2026 年第四季成功量產 HBM3 晶片，將採用 G4(16 奈米) 製程，但仍落後 SK 海力士約四年。」
截稿前，長鑫存儲暫未回覆媒體置評請求。
