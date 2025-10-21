〈財報〉關稅抵減助攻！通用汽車Q3獲利超預期 上修全年財測

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-21 20:04

通用汽車 (General Motors) 周二 (21 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，營收與獲利均優於市場預期，並上調全年財務預測，主因高毛利皮卡與 SUV 銷售強勁，加上美國政府最新的關稅抵減措施緩衝進口成本。不過執行長芭拉 (Mary Barra) 也坦承，電動車 (EV) 獲利進展慢於預期，將持續調整產能與成本結構。

通用汽車第三季經調整後每股盈餘為 2.80 美元，優於分析師預估的 2.31 美元；營收為 485.9 億美元，略低於去年同期的 487.6 億美元。公司同步將全年調整後稅息前盈餘 (EBIT) 預期由 100 億至 125 億美元上修至 120 億至 130 億美元，調整後每股盈餘上看 9.75 至 10.50 美元。

獲關稅抵減優惠 全年展望上修

通用汽車預估，今年關稅對營運影響將介於 35 億至 45 億美元，低於先前預估的 40 億至 50 億美元，並可抵銷約 35% 的關稅成本。

芭拉在致股東信中感謝美國總統川普於上周宣布延長關稅抵減計畫，允許汽車製造商自 2025 年至 2030 年間，對美國境內組裝車輛享有相當於建議零售價 3.75% 的抵減額，以對沖進口零件關稅。她表示：「通用汽車的國產化佈局正逐步擴大，我們對美國製造的長期投資比以往更具信心。」

分析師指出，通用汽車能在貿易政策多變與電動車需求趨緩的環境中仍上調財測，顯示傳統燃油車與 SUV 業務仍是主要獲利支柱。第三季北美業務調整後獲利 25 億美元，占該公司整體獲利大宗，但營業利益率由去年同期的 9.7% 降至 6.2%。

電動車業務虧損擴大 轉向降本策略

儘管整體表現亮眼，電動車業務仍是通用汽車財報中的陰影。該公司先前因重新調整電動化策略，認列 16 億美元一次性重整費用，使本季歸屬股東的淨利僅 13 億美元，較去年同期的 31 億美元腰斬逾五成，淨利率亦從 6.3% 降至 2.7%。

財務長雅各布森 (Paul Jacobson) 表示，目前通用汽車僅約四成電動車型在生產層面具備正向貢獻毛利，「電動車的獲利化進程將比原先規畫更久」。芭拉也在信中坦言，短期內電動車採用速度低於預期，公司已採取果斷行動調整產能與組合結構，以在 2026 年後逐步縮小虧損。

截至第三季，通用汽車在美國電動車市場占有率已由年初的 8.7% 升至 13.8%，超越現代汽車集團 (含起亞汽車)，但仍遠落後龍頭特斯拉 (TSLA-US)。研究機構 Motor Intelligence 指出，第三季美國車市仍維持強勁成長，汽車銷售年增 6%，顯示消費者對高價 SUV 與皮卡的偏好尚未明顯轉向。

中國業務回溫 國際市場補位

通用汽車在中國市場表現亦有回溫跡象。最新季度稅後淨利達 8,000 萬美元，較去年同期虧損 1.37 億美元大幅改善，前九個月累計獲利 1.97 億美元。公司同時在國際市場營運獲利年增 1.84 億美元，部分抵銷北美毛利率下滑的影響。

在金融業務方面，通用汽車金融部門本季調整後獲利 8.04 億美元，較去年同期成長 17%。該公司並宣布將持續加碼在美國本土的生產投資，包括在密西根、堪薩斯與田納西三州投資 40 億美元擴建組裝與零件廠。