方舟創新ETF大換血！不再是特斯拉比特幣 木頭姐押注科技、金融、基因 重新定義牛市（圖：Shutterstock）

特斯拉仍是最大持股，但在伍德眼中，它早已超越汽車範疇，作為自動駕駛、AI 晶片與自研能源系統的「融合體」，特斯拉是整個創新生態的 AI 底座。

第二大持股 Coinbase 則被視為新金融體系的入口，即使加密市場波動，伍德仍在低谷持續買入。她曾表示，區塊鏈的核心是信任的去中心化。

近期最受矚目的是方舟創新 ETF 大舉新增兩檔個股：Tempus AI(AI + 醫療，打造「數據驅動的醫療腦」) 與 Archer Aviation(電動空中出行先鋒)。這標誌著伍德的投資視野正從「科技顛覆」升級為「產業融合」。

不同於初期時的「押注早期概念」，伍德策略轉向「驗證型創新佈局」，即減少短期難獲利標的，更看重技術路徑清晰、商業化可見及數據壁壘深厚的企業。

專家指出，方舟創新 ETF 前 15 大持股儼然一幅「未來十年創新地圖」，由 AI 中樞 (特斯拉、Tempus 等)、區塊鏈樞紐(Coinbase)、生物科技引擎(CRSP 等)、未來交通節點(Archer) 等組成，涵蓋多個領域。