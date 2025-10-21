方舟創新ETF大換血！不再是特斯拉比特幣 木頭姐押注科技、金融、基因 重新定義牛市
鉅亨網編譯陳韋廷
一場「無聲換血」正在方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 旗下旗艦基金「方舟創新 ETF」(ARKK-US) 上演，這檔「顛覆式創新 ETF」最近一年持股部位大幅調整，從外界誤以為的「押注特斯拉、Coinbase」，轉向構建貫穿「科技—金融—基因」的完整生態鏈。
特斯拉仍是最大持股，但在伍德眼中，它早已超越汽車範疇，作為自動駕駛、AI 晶片與自研能源系統的「融合體」，特斯拉是整個創新生態的 AI 底座。
第二大持股 Coinbase 則被視為新金融體系的入口，即使加密市場波動，伍德仍在低谷持續買入。她曾表示，區塊鏈的核心是信任的去中心化。
近期最受矚目的是方舟創新 ETF 大舉新增兩檔個股：Tempus AI(AI + 醫療，打造「數據驅動的醫療腦」) 與 Archer Aviation(電動空中出行先鋒)。這標誌著伍德的投資視野正從「科技顛覆」升級為「產業融合」。
不同於初期時的「押注早期概念」，伍德策略轉向「驗證型創新佈局」，即減少短期難獲利標的，更看重技術路徑清晰、商業化可見及數據壁壘深厚的企業。
專家指出，方舟創新 ETF 前 15 大持股儼然一幅「未來十年創新地圖」，由 AI 中樞 (特斯拉、Tempus 等)、區塊鏈樞紐(Coinbase)、生物科技引擎(CRSP 等)、未來交通節點(Archer) 等組成，涵蓋多個領域。
專家認為，這不是簡單的 ETF 部位調整，而是對科技革命的前瞻性註腳。伍德賭的不是當下，而是時代遷移方向；以特斯拉做底座、Coinbase 當樞紐、Tempus 添變量，伍德正重新定義下一輪牛市的核心敘事。
