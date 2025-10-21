鉅亨網編譯段智恆 2025-10-21 01:30

根據《彭博》報導，美國總統川普周一 (20 日) 在白宮與澳洲總理艾班尼斯 (Anthony Albanese) 簽署協議，強化兩國在關鍵礦物與稀土供應鏈方面的合作，藉此降低美國對中國的依賴。

不靠中國！川普拍板85億美元稀土協議 聯手澳洲打造新供應鏈(圖：REUTERS/TPG)

川普表示，雙方經過四、五個月談判，終於達成協議，「一年後我們將擁有足夠多的關鍵礦物與稀土，多到不知道怎麼用。」艾班尼斯則形容這份協議為「85 億美元的投資管道」，強調這是美澳經濟與防務合作「邁向新階段」。

美澳各出資 10 億美元 啟動首批項目

艾班尼斯指出，協議初期，美澳兩國將在未來六個月內各出資 10 億美元，啟動首批開採與加工計畫，其中一項項目將納入日本參與。他補充說，澳洲具備擴大稀土加工的「產能與技術條件」，將有助於提升供應鏈自主性。

這次協議是艾班尼斯重新執政以來首次訪問白宮。澳洲希望藉由豐富的稀土與關鍵礦產儲量，強化與美國的戰略夥伴關係。中國近期對稀土出口祭出前所未見的限制措施，引發全球供應鏈緊張。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 上周也表示，美國正與包括澳洲在內的盟友討論建立「聯合應對機制」。

澳洲擁有全球第四大稀土儲量，並透過萊納斯稀土公司 (Lynas Rare Earths) 成為中國以外唯一的重稀土生產商。這也使澳洲成為美國推動關鍵礦物多元化策略的核心夥伴。

知情人士透露，這項協議的基礎在於雙方早已展開的多輪產業磋商。上月超過十家澳洲礦業公司赴華盛頓與美方官員會晤，美方表示正評估以股權投資形式參與澳洲企業，以打造抗衡中國的戰略供應鏈。上周，澳洲財長查默斯 (Jim Chalmers) 也在紐約與包括黑石 (BLK-US) 與 Blue Owl Capital 等投資機構會面，推介澳洲作為穩定且資源豐富的投資標的。

市場也因預期美澳將加快稀土合作而反應樂觀，萊納斯股價過去 12 個月已飆升逾 150%。

防務合作同步升級 潛艦與軍備納入議程

川普表示，除礦物議題外，兩人會談還將涵蓋貿易、潛艦與軍事裝備等議題，並讚揚澳洲「在軍事裝備上表現出色」。他同時敦促澳洲將國防支出從目前的占國內生產毛額 (GDP) 約 2% 提高至 3.5%，但艾班尼斯暫未鬆口。

雙方還討論 AUKUS 防務協議下的潛艦合作。該協議由前總統拜登政府於 2021 年推動，旨在制衡中國在印太地區的軍事擴張。依協議內容，美國將於 2030 年代初向澳洲出售多達 5 艘維吉尼亞級 (Virginia-class) 核動力潛艦，之後澳英兩國將共同設計下一代潛艦，預計 2040 年代完成。

川普政府目前正檢視 AUKUS 協議，確保其符合「美國優先」政策。外界曾擔心川普可能撤出該協議，不過他周一的發言顯示潛艦銷售將如期推進。他說：「我們確實正在推動這件事，我們擁有全球最好的潛艦，部分正在建造中，與艾班尼斯的合作進展非常迅速且順利。」

關稅問題未解 澳洲暫難獲減免

儘管雙方在防務與礦物上深化合作，澳洲爭取關稅減免的訴求暫未獲美方回應。川普表示，他目前不打算撤回對澳洲商品課徵的 10% 基礎關稅，雖然澳洲長期對美貿易逆差，仍須在「公平貿易原則」下協調。