鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 07:00

全球金融市場正上演罕見且反常的一幕，金價漲得像 1979 年那樣狂熱，美股則複製 1999 年網路泡沫時期的繁榮，兩個本應「風險對立」的資產類別，如今竟同步狂奔。多數分析師最初以「對沖政策不確定性」解釋，但無法回答為何不選成本較低的股票賣權，以及歷史上相關性為零的兩類資產為何突然「綁定」的尖銳質問。

黃金美股同步牛市為何不再互斥？ 專家： 過量資金正毀掉合理邏輯 早晚會反噬（圖：Shutterstock）

洛克斐勒國際董事長 Ruchir Sharma 指出，核心驅動力是海量流動性。疫情期間及之後，全球政府與央行砸出的數兆美元刺激資金仍在市場流轉。美國人持有的貨幣市場共同基金規模已膨脹至 7.5 兆美元，較長期趨勢高出 1.5 兆以上。儘管聯準會 (Fed) 聲稱「溫和緊縮」，但名目利率仍低於名目 GDP 增速，金融環境實際寬鬆，而美國維持著發達經濟體最高赤字水平。根據 Kalecki-Levy 方程式，這轉化為私營部門的巨額盈餘，進一步推高流動性水位。

更關鍵的是，流動性改寫了市場風險偏好。美國政府與 Fed「聯合護市」的過往，讓投資者形成「風險有人撐腰」的預期，風險溢價被壓到極低，對資產上漲的貪婪蓋過了對下行的恐懼，加上超級金融化浪潮，零佣金交易應用程式跟零成本投資工具普及，一般人也能輕鬆湧入市場，流動性滲透到每個資產角落。

海量流動性的結果，是黃金與股市的歷史邏輯徹底斷裂。1970 年代黃金上漲時股市停滯，1990 年代股市熱時金價下跌，如今兩者卻同步攀升。長期看好黃金的 Sharma 如今卻警告說：「過量資金正在『反噬』合理邏輯，今年黃金 ETF 佔黃金需求的比例暴增 9 倍，接近 20%，第三季 ETF 資金流入量創歷史同期最高，買入主力已從央行轉向散戶化的 ETF。

Sharma 還指出，更危險的訊號藏在其他資產裡：白銀、白金等非典型避險大宗商品同步暴漲，槓桿 ETF、未獲利科技股、低資質企業債等高風險資產也正在瘋漲，顯示市場根本不是在「避險」，而是在流動性氾濫下瘋狂投資，債市訊號則更直白，長期通膨預期仍低於 2.5%，投資人並不真的擔心 1970 年代式通膨恐慌。

目前，Fed 對資產價格通膨視而不見，但如果傳統消費物價通膨突然加速，迫使政策收緊，這場「流動性狂歡」可能瞬間反轉。屆時，把黃金當作「避險盾牌」的投資人會發現，黃金會跟 AI 概念股一起下跌。