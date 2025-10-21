爭奪「港股Robotaxi第一股」 文遠知行與小馬智行誰將是贏家？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 09:20

中國資本市場即將迎來自駕計程車 (Robotaxi) 的「雙雄盛宴」，中國 Robotaxi 領域兩大主要公司小馬智行 (PONY-US) 與文遠知行 (WRD-US) 港股 IPO 案上周二 (14 日) 同日完成證監會備案，分別計畫發行 1.021 億股、1.024 億股新股。「巧合」的數字背後，是兩家企業長達數年的資本化與市場化競速。

早在 2024 年，文遠知行便率先登陸那斯達克，小馬智行緊接著同年 11 月完成美股上市。現今，兩家「那斯達克雙雄」轉戰港股，引發市場對「港股 Robotaxi 第一股」歸屬及產業前景的熱議。

從業務根基看，兩家企業均是中國自駕領域的「全鏈條玩家」，涵蓋主機廠合作、技術解決方案到車隊運營，但戰略路徑各有側重。小馬智行被稱為中國「國內牌照之王」，是中國唯一獲北京、廣州、深圳、上海四大一線城市全部自駕出行服務監管許可的企業，且已在北上廣深提供全無人駕駛收費服務，車隊規模超 680 輛，累計自駕里程 4790 萬公里，其中面向大眾的服務里程更超過 2660 萬公里，在中國的營運深度領先。

文遠知行則以「國際化」見長，業務涵蓋 11 個國家、30 餘座城市，是全球唯一擁有 7 國自駕執照的科技公司，文遠在阿布達比營運中東最大自動駕駛車隊，正推動純無人化商業過渡，且在歐洲，法國、瑞士等國也僅有文遠實現 L4 級車隊落地。

此外，文遠知行與阿布達比投資局、沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 旗下 SCAI 等深度合作，以海外資源加速在地化營運。

經營數據上，兩家 Robotaxi 業務均處商業化早期，但收入結構變化耐人尋味。文遠知行去年 Robotaxi 及相關服務收入 667.7 萬美元，佔 13.2%，今年上半年增至 865.9 萬美元，佔比躍升至 31%，增速領先。

小馬智行同期營收佔比則略為下滑，去年該業務營收 726.6 萬美元（佔 9.4%），今年上半年降至 325.6 萬美元（佔 9.2%）。

不過，小馬智行在自駕卡車領域優勢突出，去年相關收入 4036.5 萬美元 (佔比 53%)，今年上半年仍有 1730 萬美元 (佔比 48.8%)；文遠知行則佈局小巴、無人環衛車等商用車，但收入佔比逐步收縮。

技術授權服務則是兩家共同的收入支柱，均佔 30%-40%。合作動態更顯策略差異：小馬智行與中國外運成立合資公司，深耕自駕貨車市場；文遠知行則綁定海外網約車平台，借中東、歐洲市場突破本地營運限制。

產業層面，中國國內政策正為 Robotaxi 商業化鋪路。天使投資人郭濤指出，多地已開放主城區商業化運營，明確責任與保險機制，監管精細化推動產業向常態化過渡。

奧優國際董事長張玥則提醒，中國 Robotaxi 仍處試辦初期，集中於第一線且依賴補貼，未來需突破技術瓶頸、降本增效，預估 5 至 10 年方能穩定獲利。

隨著港股上市進程推進，小馬智行與文遠知行的「資本戰」與「營運戰」恐將更為激烈。