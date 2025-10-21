鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-21 05:00

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 最新示警，美國經濟面臨的最大風險，或許不是市場先前緊盯的關稅衝突或私人信貸緊縮，而是看似紅火的股市本身。

美國9月CPI周五出爐！為何股市繁榮可能成為美國經濟最大風險？（圖：Shutterstock）

Zandi 上周五 (17 日) 告訴《雅虎財經》說：「過去一年美股約 9 兆美元的權益增值，為高收入群體提供了強勁消費動力──而這正是美國經濟的重要支柱。一旦股市從漲轉跌，這種消費動力可能迅速逆轉。

他並指出，股價上漲對推動消費的富裕群體至關重要，若走勢逆轉，才是對經濟的真正威脅。

在 Zandi 列出的風險清單中，股市風險位列首位，甚至超過銀行業或政府停擺等問題。儘管銀行業前景相對樂觀，但當前股市估值過高、接近泡沫邊緣，一旦收益回吐，支撐消費的高收入群體可能快速縮減開支。

美國經濟對高收入族群的消費依賴，正因股市波動而愈發突出。科睿思研究 (Coresight Research) 創辦人 Deborah Weinswig 指出，當前高收入與低收入家庭的消費分化已達 2020 年 1 月以來最高水準。高所得消費者購買力仍強勁，秋季消費持續增長，低收入家庭為應對壓力，單次購物平均光顧 5 到 6 家店（疫前僅 3 家），透過疊加優惠、尋找特價商品優惠。

這種消費分化情形直接映射在零售市場。倉儲式超市如沃爾瑪、好市多因「社區黏性強、數據精準」受益，成為高收入群體的消費首選，折扣零售商 TJX、羅斯百貨則因承接「降級消費」需求，業績表現突出。

Weinswig 說：「消費群分化，未來零售商業績差距也會拉大。」。

但整體消費態勢已顯疲態。根據德勤《2025 年假期零售調查》，今年美國整體消費支出料將年減一成，各收入階層都計畫縮減開支。就連高收入群體 (年收入≥20 萬美元) 中，也有四分之一表現出「追求性價比」行為，甚至延後購買或尋找低價替代品，抑或等待促銷。

德勤副主席 Mike Daher 指出，消費者正更關注性價比，即使是金字塔頂端的群體，支付能力也接近「臨界點」。

在華盛頓 Semafor 世界經濟高峰會上，高盛總裁 John Waldron 更提到說：「達美航空預測高端艙位銷售額明年將超經濟艙，而低端零售商卻因過度負債而瀕臨破產。經濟底層群體壓力巨大，若消費者支付能力、財富水平惡化，我們將面臨更大問題。」