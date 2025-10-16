5字頭進入射程！現貨金價連四日創新高 小摩美銀喊明春衝上6000美元
國際黃金現貨現貨黃金 (XAUUSDOZ)價格今 (16) 日在亞洲早盤交易時段漲破每盎司 4230 美元，本周連 4 日創新高，而華爾街近日也再次湧現上調金價熱潮，如美銀、法國興業銀行認為明年金價將升至 5000 美元，美銀與摩根大通分析師更預測金價有望升至每盎司 6000 美元，後者預計這一目標可能在明年春季實現。
市場正密切關注今日聯準會 (Fed) 官員講話，以獲取利率路徑線索。若官員意外釋放鷹派訊號，可能推動美元走強，並在短期內對以美元計價的黃金構成壓力。
澳盛銀行 (ANZ) 最新認為，明年 6 月黃金價格將達到 4600 美元，主要驅動因素有四：一是 Fed 主席最新降息暗示 10 月將再降息；二是全球地緣衝突加劇，如近期貿易摩擦再起，美政府持續停擺，推升避險情緒；第三是美國財政赤字與債務風險難以短暫解決，美元持續走弱的「貨幣貶值交易」亦在推動資金流入黃金；四是各國央行加速多元化儲備以對沖美元信用風險，如中國央行黃金儲備連續 11 個月增長，以及黃金 ETF 持倉量持續增長。
市場普遍共識是若財政赤字、去美元化、地緣衝突未顯著逆轉，黃金長期上行的趨勢仍將持續。
儘管有回調風險，但黃金漲勢如此強勁、回檔幅度如此之小，顯示市場參與者並不預期金價見頂後會突然暴跌。趨勢必然先減弱才會反轉，這也鼓勵多頭盡可能長時間持有部位。
目前離 5000 美元大關如今不到 800 美元之遙，黃金最終觸及該目標價的可能性很高。但也可能市場首先需要一波遲來的回調，才能清洗弱勢持股，並吸引新的逢低買盤入場。
黃金在股市反彈背景下依然上漲，這兩種資產多年來一直呈現正相關。風險偏好一夜回暖，美股期貨一度攀升至週內新高，不過歐洲市場表現較為分化。
美元指數走低，回吐了近期部分漲幅。本周市場情緒呈現樂觀與克制並存的謹慎態勢。美元回落既反映全球風險情緒的改善，也反映聯準會 (Fed) 主席鮑爾的鴿派言論。鮑爾此前稱勞動市場風險上升證明了再次降息是合理的。
