5字頭進入射程！現貨金價連四日創新高 小摩美銀喊明春衝上6000美元

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 14:40

‌



國際黃金現貨現貨黃金 (XAUUSDOZ)價格今 (16) 日在亞洲早盤交易時段漲破每盎司 4230 美元，本周連 4 日創新高，而華爾街近日也再次湧現上調金價熱潮，如美銀、法國興業銀行認為明年金價將升至 5000 美元，美銀與摩根大通分析師更預測金價有望升至每盎司 6000 美元，後者預計這一目標可能在明年春季實現。

現貨金價連四日創史高！5字頭進入射程 小摩美銀喊明年春天上看6000美元（圖：Shutterstock）

市場正密切關注今日聯準會 (Fed) 官員講話，以獲取利率路徑線索。若官員意外釋放鷹派訊號，可能推動美元走強，並在短期內對以美元計價的黃金構成壓力。

‌



澳盛銀行 (ANZ) 最新認為，明年 6 月黃金價格將達到 4600 美元，主要驅動因素有四：一是 Fed 主席最新降息暗示 10 月將再降息；二是全球地緣衝突加劇，如近期貿易摩擦再起，美政府持續停擺，推升避險情緒；第三是美國財政赤字與債務風險難以短暫解決，美元持續走弱的「貨幣貶值交易」亦在推動資金流入黃金；四是各國央行加速多元化儲備以對沖美元信用風險，如中國央行黃金儲備連續 11 個月增長，以及黃金 ETF 持倉量持續增長。