鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 12:25

‌



中美貿易摩擦持續升溫之際，歐洲針對中國企業的兩個「明搶」動作引發震動，分別是荷蘭以「國安」為由凍結中國聞泰科技對荷子公司股權，以及歐盟打算強制中國企業向歐洲轉移技術。

打不贏就搶？先搶聞泰股權下月又將立法要陸企交出技術 陸媒：歐洲海盜基因醒了（圖：Shutterstock）

《北向財經》報導，這場從「搶股權」到「搶技術」的連續動作，揭露了歐洲在產業困局下的焦慮與傳統掠奪思維的重燃。

‌



聞泰科技 (600745-CN) 的遭遇揭開歐洲「明搶」序幕，位在荷蘭的子公司安世半導體，前身為飛利浦半導體部門，後經獨立更名，主營汽車晶片，因連年虧損，2020 年聞泰科技以 300 多億元全資收購安世。當時，聞泰全年營收僅 415 億元，堪稱「蛇吞象」豪賭。

聞泰科技收購後透過產能與市場扶持，將安世打造成汽車晶片領域頭部企業，自身也扭虧為盈，今年上半年淨利 4.7 億元，年增 237%。

然而，荷蘭政府近日突然凍結聞泰所持股權，暫停中國籍執行長職務並任命「最終決策權」臨時董事，直接剝奪母公司管理權。《彭博資訊》報導直指此舉「應美國要求」，荷蘭則意圖藉此掌控歐洲汽車晶片產業主導權，既配合美國打壓中國晶片，又試圖填補自身產業空白。

另一邊，歐盟打算下月推出《工業加速器法案》，要求非歐盟企業進入歐洲汽車與電池市場必須「分享技術」。儘管名義上面向所有企業，但明眼人皆知針對中國新能源汽車。

歐洲曾是燃油車霸主，如今卻被中國新能源車擠壓，德國汽車訂單創 5 年新低，法國車廠裁員逾 2 萬人。先前歐盟已對中國電動車加徵 35% 關稅、限制零件比例，如今更進一步想直接取得寧德時代麒麟電池、比亞迪刀片電池等核心技術，本質與「市場換技術」背道而馳，被批「明搶」。

報導指出，歐洲此輪動作更深層邏輯是「海盜基因」的歷史復燃。從 17 世紀荷蘭東印度公司殖民掠奪，到英國摧毀印度手工業後傾銷商品，再到二戰後美國「迴紋針計畫」掠奪德國科學家與技術專利，西方透過暴力或脅迫獲取財富的思維從未根除。如今，面對新能源、半導體、AI 等新興產業落後中美，歐洲既無力自主創新，便重拾「明搶」手段。

但今時不同往日。中國企業在晶片、新能源等領域已建構技術壁壘，歐洲強行「搶股權」「搶技術」恐難如願，更可能激發中國反制，最終代價恐遠超預期。