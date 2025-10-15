鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-15 21:25

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 周三 (15 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至 9/30) 財報，受惠於投資銀行業務回溫、股票交易創紀錄與財富管理業務穩健，獲利大幅超出市場預期，創近五年來最大驚喜。

〈財報〉獲利大增逾四成！摩根士丹利Q3財報創五年最大驚喜

消息公布後，摩根士丹利 (MS-US) 股價在美股盤前上漲近 5%，截稿前上漲 4.49%，每股暫報 162.31 美元，全年漲幅已達 24%，表現優於金融類股整體。分析師認為，在併購復甦、交易活躍與財富管理持續擴張的支撐下，該行有望成為 2025 年華爾街表現最強的綜合性金融機構之一。

股權交易飆 35% 重奪華爾街龍頭

根據財報，摩根士丹第三季利淨利達 46 億美元，年增 45%，每股盈餘 2.80 美元，遠優於分析師預估的 2.10 美元；總營收大增 18% 至創紀錄的 182 億美元，顯著高於市場預期的 167 億美元。

圖：摩根士丹利財報

在美國總統川普貿易與關稅政策持續牽動市場之際，摩根士丹利憑藉強勁的交易表現超越同業。股票交易收入年增 35% 至 41.2 億美元，明顯高於華爾街預估的 6.6% 增幅，並超越高盛 (GS-US) 的 37.4 億美元，重新奪回股權交易龍頭地位。

該行表示，主因為避險基金客戶活躍推動的主經紀商 (Prime Brokerage) 業務創下紀錄，固定收益交易收入也增加 8% 至 21.7 億美元，整體交易收入達 62.9 億美元，遠高於分析師預估的 55 億美元。

投行收入年增 44% 併購與 IPO 熱潮推升業績

投資銀行業務同樣表現亮眼，收入年增 44% 至 21 億美元。併購顧問收入成長 25% 至 6.84 億美元，股票與債券承銷收入分別成長 80% 與 39%。摩根士丹利在多項大型交易中擔任關鍵角色，包括協助貨運鐵路巨頭聯合太平洋 (Union Pacific) 以 850 億美元收購諾福克南方(Norfolk Southern)，這是今年全球最大併購案。

財富管理收入破 82 億美元 資產流入強勁

摩根士丹利的財富管理業務持續成為穩定獲利支柱，第三季營收年增 13% 至 82.3 億美元，優於市場預期。該部門稅前利潤率達 30.3%，達成公司長期獲利目標。財富業務在季內新增淨資產 810 億美元，當中以收費型資產流入 420 億美元為主，使總客戶資產攀升至 8.9 兆美元，距離公司設定的 10 兆美元管理資產目標更近一步。

執行長皮克 (Ted Pick) 表示：「我們整合的業務體系在全球各領域都交出亮眼成績，這是一個全面強勁的季度。」

不過，該行若要達成 2023 年設定的「三年內新增 1 兆美元淨資產」目標，第四季仍需流入約 2,320 億美元，幾乎為第三季的三倍。

截至 9 月底，摩根士丹利總營收達 182 億美元，遠超預期的 166 億美元。不過，支出也隨之上升。季內薪酬成本達 74.4 億美元，推動總營運支出增至 122 億美元，年增 10%，略高於分析師預期的 6.8%。