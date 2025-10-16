鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 06:00

‌



南韓股市近期強勢攀漲，南韓綜合指數 (KOSPI) 指數周三 (15 日) 收漲 2.68% 至 3657.28 點，續創歷史新高。今年以來，韓股累計上漲 52%，在亞洲主要市場中表現亮眼。

52%！AI與房市資金刺激韓股暴漲 大摩：韓股結構性成長 貿易摩擦也不怕跌（圖：Shutterstock）

科技類股成為韓股本輪上漲的核心動力。摩根士丹利 (下稱大摩) 分析指出，AI 應用正從高階晶片轉向通用記憶體晶片、AI 晶片基板等周邊技術領域擴散，三星電子、SK 海力士等龍頭企業將直接受益。

‌



大摩已將 KOSPI 目標價從 3250 點大幅上調至 3800 點，若多頭市場延續，甚至可能衝擊 4200 點。儘管貿易緊張局勢恐引發短期波動，但結構性成長因素將支撐韓股上行。

政策紅利則是另一個關鍵推手。李在明政府上任後力推的改革議程與市場形成共振，公司治理改革直擊財閥「低分紅、低回購」頑疾，包括修法強制註銷庫存股、對高股息企業減稅、強化董事受託責任等。

根據高盛預估，上述政策若落地，KOSPI 本益比有望從 9.3 倍修復至 12 倍，市場更期待後續庫藏股規則與稅改政策的推出。股利稅也許會設定在 30% 以下，低於政府原提議的 35%，庫藏股規則調整也已箭在弦上。

房市調控政策也為股市注入新動能。南韓政府周三再出重拳，將首爾剩餘 21 個地區列為投機地區，收緊貸款限制，遏止房價過快上漲。首爾公寓價格此前已連 35 周上漲，房地產金融風險倒推政策加碼。

南韓土地部長官坦言，全球降息預期與供需失衡加劇了市場不穩定，必須「預防性」引導資金流向更具生產力的領域。

分析師指出，嚴控房貸將削弱房地產吸引力，部分資金恐將轉向股市尋求更高回報。