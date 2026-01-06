鉅亨網新聞中心 2026-01-06 16:20

韓國股市在 2025 年寫下足以載入史冊的強勁表現，成為全球主要股市中最亮眼的市場之一。受惠於人工智慧（AI）投資熱潮、記憶體晶片超級週期、國防軍工出口擴張，以及新一代 K-Beauty 品牌快速崛起，南韓綜合指數 (KOSPI) 年初以來漲幅已超過 76%，正邁向 25 年來最強年度表現。

拆解2025年全球最牛股市：AI、軍工與K-Beauty齊發力 讓韓股飆漲76%。(圖:shutterstock)

在一片多頭氣氛中，韓國股市不僅頻頻改寫歷史新高，市場結構也出現明顯轉變，投資資金從傳統權值股進一步擴散至 AI 基礎建設、能源、軍工與消費新創領域，形成全面性的「K-Rally」。

半導體權值股撐盤 記憶體超級週期成主引擎

作為 Kospi 指數的核心支柱，三星電子與 SK 海力士在本輪多頭行情中扮演關鍵角色。兩家公司合計占指數權重約三成，對今年大盤漲幅的貢獻接近一半。隨著全球雲端服務商與科技巨頭持續擴大 AI 訓練與推理投資，高頻寬記憶體（HBM）、伺服器級 DRAM 與企業級 SSD 需求呈現爆發式成長，推升兩大記憶體廠股價屢創新高。

市場普遍認為，AI 應用正從訓練階段快速擴散至推理端與產業端，帶來長期且穩定的高效能記憶體需求。多家國際投行指出，這一輪儲存晶片超級週期至少延續至 2027 年，在新增產能有限的情況下，供需緊俏態勢短期難以緩解。

AI 投資外溢 電力與基礎建設股成黑馬

值得注意的是，AI 熱潮的最大贏家並非僅限於半導體族群。隨著全球資料中心數量與規模快速擴張，對穩定電力供應的需求急遽攀升，電網、變壓器與核能相關企業成為資金追逐的新焦點。

市場分析指出，AI 本質是一場算力與能源的競賽，高耗能的資料中心使「AI 盡頭是電力」成為主流投資論述。部分韓國電力設備與能源供應商今年股價漲幅超過三倍，即便估值已高，投資人仍押注電力需求將形成長期結構性成長。

政策面同樣為多頭行情提供支撐。韓國政府已將 AI 明確定位為未來經濟與產業轉型的核心引擎，計畫大幅提高相關投資規模，藉此帶動製造業升級、公共服務數位化與國防科技發展。

分析師認為，在政策資金、企業投資與外資回流三方共振下，AI 與基礎建設相關產業的投資熱度，短期內不易降溫。

地緣政治升溫 軍工產業迎來結構性機會

除了科技與能源題材，國防軍工也是今年韓股的重要亮點。隨著全球地緣政治風險升高，以及歐美盟國擴大軍事支出，具備價格競爭力與快速交付能力的韓國軍工企業，成為國際市場的受益者。

部分軍工與造船相關個股年內漲幅接近或超過 200%。外資機構指出，全球「再武裝」趨勢具備中長期結構性特徵，韓國廠商在未來數年有望持續擴大歐洲與北約市場的合作深度。

K-Beauty 世代交替 新品牌顛覆傳統格局

消費產業方面，韓國美妝產業正出現明顯世代交替。新一代 K-Beauty 品牌憑藉社群行銷、直銷通路與美容儀器結合，快速擴張市占，市值甚至超越部分老牌龍頭，成為市場中的超級黑馬。

投資人指出，這類企業不再單純販售化妝品，而是以「效果體驗」與數據化行銷吸引年輕消費族群。不過，高成長伴隨高估值，也使相關個股在市場震盪時更容易出現劇烈波動。

輸家浮現 遊戲與電動車族群落後大盤

在大盤普漲的背景下，仍有產業明顯落後。韓國遊戲股因亞洲市場成長受限、競爭加劇，股價表現疲弱；部分電動車供應鏈企業則受全球需求放緩衝擊，成為今年市場中的相對輸家。