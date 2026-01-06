鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-06 19:11

亞洲股市周二 (6 日) 持續上揚，無視地緣政治風險，迎來有紀錄以來最佳的年初開局，隨著投資者尋求美國以外的投資機會，亞洲貨幣和債券也紛紛上漲。

MSCI 亞太指數周二上漲 0.6%,，為連續第四個交易日走揚。MSCI 亞太指數在 2026 年前 4 個交易日已上漲約 4%，有望創下自 1988 年有紀錄以來最強勁的開端，其中台灣和南韓領漲。科技股權重較高的南韓 Kospi 指數和台灣加權指數，今年以來分別跳漲了 7.4% 和 5.6%，均創下新高。三星電子和台積電 (2330-TW) 是推動近期漲勢的主要力量。

受市場對中國人工智慧發展和經濟復甦跡象持續樂觀的推動，中國股市也攀升至四年來的最高點。

衡量亞洲貨幣的指標也創下自 2023 年以來的最佳開局，以美元計價的企業債券也出現上漲。

市場延續了三年的牛市，主要由對技術和人工智慧相關股票的需求所驅動。市場情緒因美國聯準會降息，以及圍繞 AI 支持的財報預期樂觀而受到提振。聯準會已在過去 3 次會議中調降短期借貸利率目標區間，以應對不斷疲軟的勞動力市場狀況。

Westwood 投資長 Adrian Helfert 表示，「股市的看漲情勢依舊完好」。他認為，除非出現連鎖反應的地緣政治事件，否則更廣泛的市場領導者應當完全忽略委內瑞拉的狀況。

摩根士丹利的 Serena Tang 和 Seth Carpenter 在本周報告指出，今年有望成為風險資產的「強勁之年」——寬鬆的財政、貨幣和監管政策三者應該會以順周期的方式，共同發揮作用。