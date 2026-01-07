布局AI超級周期 分析師點名3檔記憶體股

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-07 09:00

據《Yahoo Finance》報導，AI 題材正進入新的階段：市場焦點正從負責運算的晶片，轉向用來儲存資料的硬體。

分析師點名3檔記憶體熱門股布局AI超級周期 (圖：Shutterstock)

DA Davidson 分析師 Gil Luria 表示，「目前我們仍處於記憶體周期的非常早期階段。AI 模型的進展，讓記憶體成為下一個關鍵戰場。不論是晶片本身、系統建置、伺服器或資料中心，都需要大量更多的記憶體。」

這番評論正值美光股價持續直線上攻之際，該股過去一年已大漲約 240%。儘管漲幅驚人，在部分市場觀察人士眼中，美光的估值仍顯得「異常便宜」，目前預估本益比僅 9.9 倍，明顯低於標普 500 指數的 22 倍，以及輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 的 25 倍。

隨著記憶體超級周期成形，分析師點出三檔可望在下一波 AI 革命中受惠的關鍵個股。

總部位於美國愛達荷州的美光，已從過去的景氣循環落後者，轉型為 AI 伺服器生態系的核心要角。主要推力來自高頻寬記憶體 (HBM)，這是一種 AI 訓練不可或缺的特殊 DRAM。美光近期預估，HBM 整體潛在市場規模將在 2028 年達到 1,000 億美元，年複合成長率高達 40%。

Wedbush 分析師 Dan Ives 形容目前的美光股價就像「在跳蚤市場買到一張簽名版的曼托 (Mickey Mantle) 球卡」。由於 HBM 生產高度複雜，會排擠原本用於智慧手機與快閃記憶體的產能，反而讓美光能夠掌握更高毛利與前所未有的定價能力。

儘管美光是美國市場的最愛，華爾街不少人認為，南韓的 SK 海力士才是這波記憶體熱潮的真正核心。截至 2025 年底，SK 海力士是輝達 HBM 的主要供應商，市占率約 60%。

不過，這項優勢同時也是其最大風險。由於領先幅度過大，SK 海力士面臨嚴重的產能限制。若無法滿足下一代 AI 記憶體 HBM4 的爆發性需求，2026 年可能被對手迎頭趕上。儘管如此，瑞銀 (UBS) 近期仍預測，SK 海力士在 2026 年的 HBM4 市占率有望升至 70%，並在輝達下一代 Rubin 平台中扮演關鍵角色。

Sandisk 是一匹黑馬。過去一年，該公司自威騰電子 (Western Digital)(WDC-US) 分拆後，股價已暴漲超過 800%。多數 AI 討論聚焦在 DRAM，但 Sandisk 主攻的是長期儲存的 NAND 快閃記憶體，在 Luria 所稱的「邊緣 AI」應用中愈來愈重要。這類應用包括機器人與自駕車，必須在原地即時處理與儲存大量資料，對 NAND 的需求大幅提升。

儘管市場對超級周期充滿期待，Luria 仍提醒，記憶體本質上仍是商品。不同於輝達擁有專屬軟體生態系，記憶體晶片在很大程度上是「可替換的」，一旦目前的供給瓶頸緩解，定價能力可能被侵蝕。

Luria 提醒，「輝達今年可以向 SK 海力士下更多訂單，明年也可能轉向美光，」這種模式的「長期可持續性較低」。