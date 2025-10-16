貝萊德、輝達聯手出擊 砸400億美元收購資料中心營運商Aligned

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-16 08:07

由貝萊德、微軟 (MSFT-US) 、輝達 (NVDA-US) 等巨頭組成的投資財團 AIP 周三（15 日）宣布，將以約 400 億美元的價格收購全球資料中心營運商 Aligned，搶佔人工智慧（AI）算力資源。

根據該投資聯盟發布的聲明，這筆交易象徵 AIP 完成的首個重大項目。該投資聯盟成立於去年，支持者還包括總部位於阿布達比的投資基金 MGX，以及全球首富馬斯克旗下新創公司 xAI。

貝萊德執行長兼 AIP 主席芬克表示：「通過投資 Aligned，我們進一步實現為 AI 未來提供必要基礎設施的目標，同時為客戶提供有吸引力的投資機會。」

根據公告，交易完成後，Aligned 將繼續由執行長 Andrew Schaap 領導，總部仍設在美國德州達拉斯。交易預計將在 2026 年上半年完成。

這筆收購是美國矽谷和大型科技企業在 AI 熱潮推動下掀起的新一輪大規模併購浪潮的一部分。

目前 Aligned 在美國和拉丁美洲的 50 個園區內，擁有超過 5 吉瓦的運營和規劃容量。

輝達股東、Equity Armor Investments 投資組合經理 Joe Tigay 表示，這筆收購突顯了資料中心資產對投資者的價值迅速上升。

Aligned 已成為 AI 基礎設施支出熱潮中的大贏家之一。今年早些時候，Aligned 通過股權和債務融資籌集 120 億美元，成為史上最大規模私營資料中心融資之一。

AI 浪潮的核心企業 OpenAI 近期也與輝達、AMD(AMD-US) 和博通 (AVGO-US) 達成一系列協議，據估算，這些交易總額可能超過 1 兆美元，以鎖定約 26 吉瓦的算力容量。

Meta 則在建設多座多吉瓦級 AI 資料中心，包括預計 2026 年投產的「Prometheus」項目，以及另一座可擴展至 5 吉瓦的「Hyperion」中心。