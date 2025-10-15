痛批北京不買大豆 川普威脅終止與中國食用油貿易

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 04:52

美國總統川普周二 (14 日) 再對中國出招，揚言考慮終止食用油貿易，報復北京拒買美國大豆。他痛批中國「故意不買」是「經濟敵對行為」，並稱美國可自產食用油。

川普痛批中國不買大豆是敵對行為。(圖:Reuters/TPG)

川普在 Truth Social 發文指出，終止與中國的食用油及「其他貿易要素」業務，是他正考慮的「報復」選項。川普強調：「我們可以輕鬆自產食用油，根本不需要向中國買。」

川普在社群平台上批評中國不買美國大豆的行為是一種敵對行為。（圖：Truth Socail)

這已是川普近期針對中國的連番砲轟之一，不僅讓外界對美中貿易談判現況霧裡看花，更導致股市上沖下洗。

上周五，川普威脅大幅拉高對中國商品關稅，以報復北京對稀土祭出新出口管制，美股應聲重挫。當天稍後，川普更宣布從 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 關稅。