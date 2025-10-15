痛批北京不買大豆 川普威脅終止與中國食用油貿易
鉅亨網編譯王貞懿
美國總統川普周二 (14 日) 再對中國出招，揚言考慮終止食用油貿易，報復北京拒買美國大豆。他痛批中國「故意不買」是「經濟敵對行為」，並稱美國可自產食用油。
川普在 Truth Social 發文指出，終止與中國的食用油及「其他貿易要素」業務，是他正考慮的「報復」選項。川普強調：「我們可以輕鬆自產食用油，根本不需要向中國買。」
這已是川普近期針對中國的連番砲轟之一，不僅讓外界對美中貿易談判現況霧裡看花，更導致股市上沖下洗。
上周五，川普威脅大幅拉高對中國商品關稅，以報復北京對稀土祭出新出口管制，美股應聲重挫。當天稍後，川普更宣布從 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 關稅。
不過到了周日，川普態度似乎轉彎，發文寫道：「別擔心中國，一切都會沒事的！」周一美股順勢反彈。目前市場都密切關注中美兩國在貿易上的最新發展。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中國買走近八成！巴西大豆出口有望衝新高
- 中國不買了 美國大豆慘失四成出口訂單 川普急施壓各國加購
- 〈美股盤後〉川普擬禁中國食用油 標普那指震盪收低 銀行股亮眼
- AI投資狂潮推升GDP 悲觀派示警掩蓋疲態、樂觀派看好超級周期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇