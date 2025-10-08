中國不買了 美國大豆慘失四成出口訂單 川普急施壓各國加購

鉅亨網新聞中心 2025-10-08 11:51

由於主要買家中國暫停採購，佔美國大豆出口逾四成的市場出現巨大缺口，美國大豆產業正遭遇嚴重的出口困境。為此，川普政府正採取雙管齊下的策略應對：在全球範圍內積極尋找新買家，並籌備大規模的農民救助方案。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）表示，美國正呼籲世界各地所有大豆客戶增加採購，同時準備祭出強而有力的政策支持農民。為了填補市場空缺，美國政府正積極向墨西哥、歐盟、日本、印尼等既有市場施壓，並向印度、非洲及亞洲等未經考驗的市場推進。

印度市場： 嚴重依賴大豆種植的愛荷華州州長已率團訪問印度，旨在深化合作並增加美國大豆的銷售。印度牲畜飼料製造商協會主席指出，美國農民因失去中國訂單而「虧損嚴重」，急需銷售管道。然而，全面開放印度農業市場對當地政府而言是個「政治難題」。

亞洲夥伴： 孟加拉近期為「取悅川普」增加了逾 40 萬噸的美國大豆進口；越南亦與美國大豆出口協會簽署備忘錄，承諾購買超過 14 億美元的農產品，包括大豆。

加拿大施壓： 預計川普將在近期與加拿大總理的會面中，推動加拿大增加大豆購買量。

而在美國國內，川普政府正考慮動用關稅收入，研擬一項規模約 100 億至 140 億美元的紓困計畫，以援助陷入困境的農民，特別是大豆種植戶。

綜合外媒報導，此項援助資金預計在未來數月內開始發放。但政府高級官員強調，相關商議仍在進行中，如果中美最終達成大豆採購協議，政府對農民援助計畫的考量可能會隨之改變。

儘管政府伸出援手，但美國大豆協會主席拉格蘭（Caleb Ragland）警告，政府的補貼和計畫僅是「傷口上的 OK 繃」，永遠無法讓農民的底線完整。他強調，競爭對手巴西、阿根廷等國正在取代美國在最大大豆進口市場中的地位，美國農業經濟正遭受損失。