AMD與索尼合作「紫水晶計畫」能否強勢對抗輝達？三大次世代GPU核心技術揭曉
超微半導體 (AMD-US、AMD) 與索尼 (SONY-US) 互動娛樂（SIE）近日宣布啟動長期合作項目「紫水晶計畫」（Project Amethyst），計畫將人工智慧（AI）與機器學習深度整合到未來遊戲硬體與軟體中。
此合作將為 PC 與 PlayStation 平台開發基礎 AI 系統，其名稱象徵 AMD 的紅色與 PlayStation 的藍色融合成紫水晶色，寓意雙方技術的深度結合。
雙方合作內容涵蓋神經架構與訓練策略的研發，這些成果已成為 AMD FidelityFX Super Resolution 4（FSR 4）技術的基礎。
PlayStation 首席架構師 Mark Cerny 也證實，FSR 4 將在 PlayStation 5 Pro 上重新實現，以充分利用新一代 AI 加速硬體。
長遠來看，合作將延伸至專為機器學習工作負載設計的新硬體架構，影響即將推出的 AMD GPU 以及包括 PlayStation 6 在內的新一代主機。
「紫水晶計畫」不僅局限於圖像重建，雙方共享的 AI 研發成果還將探索神經幀生成（frame generation）與光線再生（ray regeneration），以提升即時光線追蹤與路徑追蹤效率。
同時，AI 工具將被應用於遊戲玩法增強，包括更智慧的 NPC、適應性敘事與更具動態性的遊戲環境。
超微半導體公布下一代 GPU 核心技術
與此同時，AMD 也揭示下一代 GPU 架構的三大核心技術：
- 光輝核心（Radiance Cores）：專為更高效光線與路徑追蹤設計的新硬體模組。
- 神經陣列（Neural Arrays）：相互連接的計算單元集群，可作為統一 AI 引擎運行，提升 FSR 與 PlayStation 超解析度（PSSR）的神經渲染與畫質縮放效果。
- 通用壓縮（Universal Compression）：即時評估與壓縮 GPU 數據，降低對記憶體頻寬的需求。
透過「紫水晶計畫」與 RDNA 架構進步，AMD 與索尼正協同硬體與軟體開發，打造下一代以 AI 為核心的開放遊戲平台。
超微半導體與索尼合作：戰略意義與未來展望
AMD 對下一代 RDNA 架構的披露顯示，未來 GPU 技術將專注於三大方向：AI 加速、光追效率與記憶體優化。
神經陣列技術是 AMD 對抗競爭對手輝達 (NVDA-US) （NVIDIA） Tensor Core 的關鍵策略，凸顯 AI 已成為核心架構的一部分；而光輝核心則旨在改善光線追蹤性能的不足。
「紫水晶計畫」深度綁定 AMD 與索尼，代表技術將優先在數千萬台遊戲主機上驗證並推廣，並為 PC 端 Radeon 顯卡累積成熟生態與優化經驗。
預計這些技術最早將於 2026 至 2027 年的 RDNA5（或 UDNA）架構及下一代主機中落地，大幅提升 AMD 在光追效能與 AI 驅動功能（如幀生成與更智慧遊戲體驗）上的競爭力。
