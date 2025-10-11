AMD與索尼合作「紫水晶計畫」能否強勢對抗輝達？三大次世代GPU核心技術揭曉

鉅亨網新聞中心 2025-10-11 19:40

‌



AMD與索尼合作「紫水晶計畫」。(圖：Shutterstock)

此合作將為 PC 與 PlayStation 平台開發基礎 AI 系統，其名稱象徵 AMD 的紅色與 PlayStation 的藍色融合成紫水晶色，寓意雙方技術的深度結合。

‌



雙方合作內容涵蓋神經架構與訓練策略的研發，這些成果已成為 AMD FidelityFX Super Resolution 4（FSR 4）技術的基礎。

PlayStation 首席架構師 Mark Cerny 也證實，FSR 4 將在 PlayStation 5 Pro 上重新實現，以充分利用新一代 AI 加速硬體。

長遠來看，合作將延伸至專為機器學習工作負載設計的新硬體架構，影響即將推出的 AMD GPU 以及包括 PlayStation 6 在內的新一代主機。

「紫水晶計畫」不僅局限於圖像重建，雙方共享的 AI 研發成果還將探索神經幀生成（frame generation）與光線再生（ray regeneration），以提升即時光線追蹤與路徑追蹤效率。

同時，AI 工具將被應用於遊戲玩法增強，包括更智慧的 NPC、適應性敘事與更具動態性的遊戲環境。

超微半導體公布下一代 GPU 核心技術

與此同時，AMD 也揭示下一代 GPU 架構的三大核心技術：

光輝核心（Radiance Cores）：專為更高效光線與路徑追蹤設計的新硬體模組。 神經陣列（Neural Arrays）：相互連接的計算單元集群，可作為統一 AI 引擎運行，提升 FSR 與 PlayStation 超解析度（PSSR）的神經渲染與畫質縮放效果。 通用壓縮（Universal Compression）：即時評估與壓縮 GPU 數據，降低對記憶體頻寬的需求。

透過「紫水晶計畫」與 RDNA 架構進步，AMD 與索尼正協同硬體與軟體開發，打造下一代以 AI 為核心的開放遊戲平台。

超微半導體與索尼合作：戰略意義與未來展望

AMD 對下一代 RDNA 架構的披露顯示，未來 GPU 技術將專注於三大方向：AI 加速、光追效率與記憶體優化。

神經陣列技術是 AMD 對抗競爭對手輝達 (NVDA-US) （NVIDIA） Tensor Core 的關鍵策略，凸顯 AI 已成為核心架構的一部分；而光輝核心則旨在改善光線追蹤性能的不足。

「紫水晶計畫」深度綁定 AMD 與索尼，代表技術將優先在數千萬台遊戲主機上驗證並推廣，並為 PC 端 Radeon 顯卡累積成熟生態與優化經驗。