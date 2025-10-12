鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 07:10

‌



自從上個月輝達 (NVDA-US) 同意向 OpenAI 投資 1000 億美元以來，AI 領域的資金流動和投資模式引發投資者與分析師高度關注。《巴隆周刊》指出，這些公司應該提高財務透明度，以增強投資人信心。

巴隆：輝達、OpenAI與微軟的AI資本循環鏈引發投資人擔憂泡沫。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆》報導，輝達對 OpenAI 的投資形成了資金與產品的循環：OpenAI 及其數據中心合作夥伴再向輝達採購晶片。

‌



類似的資金循環也出現在微軟 (MSFT-US) 、甲骨文 (ORCL-US) 及 AI 數據中心公司 CoreWeave(CRWV-US) 之間。

《巴隆》指出，這種資金流動讓部分華爾街人士對 AI 行業的真實需求心生疑慮，並讓人們想起類似 20 年前的網路泡沫交易模式。

摩根士丹利分析師 Todd Castagnio 在週三的報告中指出，這些交易是真實存在的，但「日益複雜的交易讓評估 AI 需求的發展更加困難，也增加了 AI 成功的風險」。

Castagnio 強調，清晰披露 AI 公司之間的財務互動對理解市場需求至關重要，他表示：「你需要披露這一切是如何運作的。」

以微軟為例，其已向 OpenAI 投資 130 億美元，並與 OpenAI 共享部分收入，但財報中並未明確說明共享收入的具體數字，可能導致毛銷售額對 AI 需求產生誤導。

摩根士丹利指出，隨著微軟 Azure AI 網路服務訂單積壓迅速增加，到 2026 財年 6 月，Azure AI 的增長幾乎全部來自 OpenAI，規模將超過 200 億美元。

Castagnio 認為，如果微軟能更明確披露與 OpenAI 的財務往來，將有助於提升投資者對微軟股票的估值。

微軟回應稱，其與 OpenAI 的會計處理方式與其他公司一致，且 OpenAI 作為私營企業，無需公開披露相關資訊。

AI 資金循環並不僅限於微軟與 OpenAI。輝達向甲骨文出售晶片，而甲骨文則為 OpenAI 提供數據中心容量。

此外，輝達還投資了 AI 數據中心運營商 CoreWeave，並支付數十億美元獲取算力資源。

據摩根士丹利估算，CoreWeave 今年超過 200 億美元的資本支出中，一半以上將用於採購輝達硬體。

對此，甲骨文表示，其已披露所需的全部細節；CoreWeave 未對會計問題作出回應。輝達執行長黃仁勳則指出，AI 軟體與數據中心是千載難逢的投資機會。

《巴隆》指出，對於 AI 公司執行長和投資者來說，會計問題或許看似次要，但隨著 AI 市場規模持續擴大，財務透明度與 AI 資金流動的了解對投資者愈發重要。