鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-12 09:30

高盛集團 (GS-US) 近期發布報告指出，AI 發展的關鍵瓶頸並非資本，而是電力供應。數據顯示，全球資料中心電力需求正爆發式成長，2027 年總量將成長 50%，其中 60% 需要新增產能滿足。到 2030 年，這一數字將攀升至 160%。這場持續數十年的電力缺口，正推動能源產業、科技巨頭與決策官員加速協同破局。

電力真是算力的盡頭？高盛：美資料中心未來必須積極擁抱核電（圖：Shutterstock）

過去十年，全球電力需求穩定成長的趨勢已被顛覆。高耗能 AI 資料中心的崛起，成為本輪需求激增的核心推手。面對這項挑戰，電力公司與科技企業的合作模式正悄悄轉變，例如 Entergy 與 Meta 已達成協議，共同開發發電與輸電資產，為資料中心提供長期電力保障，但此類合作並非毫無爭議，監管機關正密切評估對本地用戶電費的影響。

2019 至 2024 年，美國平均電費上漲 23%。為此，專案設計特別加入保護機制，確保新增成本主要由高耗能使用者承擔。

高盛全球電力公用事業主管 Tyler Miller 說：「核電尤其值得關注，小型模組化反應堆與核聚變技術的商業化進程已獲大量投資推動，但其漫長建設週期與高昂成本，仍需定制資本方案甚至政府支持以分攤風險。」

電網投資與輸電能力不足，是另一個重大挑戰。美國雖電力供應充足，多數資料中心卻依賴天然氣發電，而新建電廠併網往往需耗時 5 至 7 年，審批流程、供應鏈問題成為主要阻礙。

聯邦政策被視為破局關鍵，川普政府雖已承諾改善電網，但跨黨派支持不可或缺。先前國會提出的《兩黨能源審批改革法案》，擬賦予聯邦政府跨區域輸電項目審批權，隨著電網壓力加劇，類似提案未來有望能獲得更多關注。

高盛自然資源部合夥人 Rebecca Kruger 說：「電力需求平穩時代已終結，數據中心首次成為行業增長主引擎，一場大規模基建投資熱潮正在展開。」

資料中心新增電力來源呈現多元化特徵。高盛預估，60% 的新增需求將透過聯合循環燃氣渦輪機 (30%)、燃氣調峰電廠(30%）、太陽能(27.5%) 與風能 (12.5%) 滿足。

儘管再生能源因建設週期短成為增量主力，但其依賴天氣的間歇性缺陷，加上當前電池技術無法支撐長時間儲能，難以滿足資料中心 24 小時不斷電需求。不過，鐵空氣電池、鈉離子電池等新技術的發展，正有望延長放電時間並降低成本，未來有望能改變這個格局。

在此背景下，核電因零碳排、基荷電力的特性而重獲青睞。高盛認為，核電能完美匹配資料中心對高容量、不間斷電力的需求，但歷史教訓不容忽視。2023 年併網的沃格特 3 號機組，成本超 170 億美元，是原預算的兩倍，工期延誤近 7 年。不過，該計畫也驗證了西屋電氣 AP1000 技術的可行性，隨後的沃格特 4 號機組便在成本與效率上提升。

今年 5 月，川普簽署四項行政命令，目標到 2050 年將美國核電裝置容量從目前的約 100GW 提升至 400GW。小型模組化反應器 (SMR) 更成為新寵，超大規模企業正透過投資或長期購電協議，探索 SMR 以滿足 AI 與資料中心的電力需求。

面對傳統電網的漫長審批週期，部分科技公司與資料中心營運商轉向「表後電力」，自行建造微電網或現場發電，Solaris Energy 等企業更推出「交鑰匙」分散式能源方案，涵蓋太陽能、儲能與微電網，協助提升供電可靠性。

然而，這項模式爭議不斷，孟菲斯某 AI 設施因污染引發社區抗議，另有資料中心與核電廠共址計畫因可能推高用戶電價，遭聯邦能源監管委員會否決。