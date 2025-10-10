鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 14:30

‌



Google(GOOGL-US) 前執行長施密特（Eric Schmidt）近日在倫敦舉行的 Sifted Summit 論壇上發出警告，強調人工智慧（AI）的潛在危險不可忽視，甚至在某些情境下可能比核武更具破壞力。

Google前執行長警告：AI恐遭駭客濫用、網路泡沫不會重演。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，施密特直言，AI 存在「擴散問題」，一旦落入惡意人士或駭客手中，將可能被重新利用並帶來嚴重後果。

‌



他指出：「有證據顯示，無論是開源還是封閉的模型，都可能被駭客入侵並移除其防護措施。在訓練過程中，這些模型會學到許多東西，一個不好的例子就是，它們可能學會如何殺人。」

他補充說：「所有主要的公司都讓這些模型無法回答這類問題，這是正確的決定。大家都這麼做，而且理由正當。但同樣有證據顯示，這些模型可以被逆向工程，還有許多類似的案例。」

根據《CNBC》，目前 AI 系統主要遭遇兩種攻擊方式：

提示注入攻擊（Prompt Injection）：駭客在使用者輸入或外部數據（如網頁、文件）中植入惡意指令，誘使 AI 洩漏隱私資料或執行有害動作。

越獄（Jailbreaking）：透過操縱 AI 的回應，使其忽視安全規則並生成危險內容。

2023 年，OpenAI 推出 ChatGPT 後不久，就有使用者利用「越獄」手法繞過安全防護，甚至創造出名為「DAN」（Do Anything Now）的替身角色。

DAN 透過威脅手段能提供非法行為操作方法，甚至列出希特勒的「優點」，引發巨大安全疑慮。

施密特坦言，目前全球尚未建立一套完善的「不擴散機制」，難以有效防止 AI 被濫用。

Google 施密特仍對 AI 的未來發展保持樂觀

儘管對 AI 風險提出警告，施密特仍對 AI 的未來發展保持樂觀，並認為這項技術尚未得到應有的重視。

他回顧自己與前美國國務卿季辛吉（Henry Kissinger）合著的書中，曾將 AI 比作「外星般的智慧」，提醒人類需習慣不再是鏈條最頂端的存在。

他表示：「如今的 GPT 系列，以 ChatGPT 的出現達到高峰，僅用兩個月就吸引一億名使用者，這是極為驚人的成就，也充分展現了這項技術的力量。因此我認為 AI 是被低估的，而不是被過度炒作。我期待在五到十年後能被證明我是對的。」

隨著 AI 熱潮升溫，外界憂心 AI 投資狂熱恐重演 2000 年代初的網路泡沫。然而，施密特並不認為歷史會重演。