鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-30 17:10

投行 Wedbush 發表報告，由艾夫斯 (Dan Ives) 領導的分析師團隊將微軟 (MSFT-US)、Palantir(PLTR-US)、蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 CrowdStrike(CRWD-US)，列為 2026 年在人工智慧 (AI) 領域除輝達 (NVDA-US) 之外最值得投資的前五大公司。

Wedbush 認為，華爾街低估了微軟 Azure 的增長前景和 AI 驅動的轉型。報告指出，雖然 AI 應用案例在 2025 財年顯著增加，但 2026 財年才是微軟 AI 增長的「真正拐點之年」。因此，微軟被列為該行未來一年最青睞的大盤科技股之一。

在數據分析領域，Palantir 表現亮眼，隨着其在政府和商業客戶領域持續取得進展，Wedbush 認為該公司仍有望發展成爲一家市值達 1 兆美元的公司。

網路安全公司 CrowdStrike 預計將從 AI 中受益，分析師相信華爾街低估了其增長潛力，並強調網路安全仍是 AI 革命的「二階或三階受益者」。

至於特斯拉，Wedbush 預計其市值將在未來幾個月達到 2 兆美元，並且在牛市情境下，由於自動駕駛汽車和機器人的興起，到 2026 年底其市值可能達到 3 兆美元。分析師認為，全自動駕駛 (FSD) 和 Cybercab 在美國市場的加速發展，代表了馬斯克及其公司的「金蛋」，AI 估值將開始被釋放。