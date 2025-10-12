search icon



35億美元！全球太空投資創紀錄 投資人正將目光投向知名AI企業以外的領域

鉅亨網編譯陳韋廷


最新數據顯示，2025 年第三季全球太空領域投資金額達到創紀錄的 35 億美元水準，較去年同期 17.9 億美元大幅成長，與 AI 並列成為科技業核心成長族群。

35億美元！全球太空投資創紀錄 投資人正將目光投向知名AI企業以外的領域（圖：Shutterstock）

專注太空領域的投資公司 Seraphim Space 周五 (10 日) 發布報告指出，今年第三季的創紀錄投資額反映出太空市場成熟度，資金不再集中於少數企業，而是分散至多元新創公司。


Seraphim Space 投資助理 Lucas Bishop 表示，過去投資多流向 SpaceX、OneWeb 等產業巨頭，如今具備潛力的企業類型更趨豐富，顯示市場成熟度提升。

從地理來看，美國 Hadrian、Apex 及 Hermeus 等國防科技硬體企業主導重大交易，中國企業星河動力 9 月以 3.36 億美元融資額，成為今年第三季融資規模最大企業。

報告強調，美國、中國及歐洲政府推動本土太空與國防產業發展，是資金注入的重要驅動力。

展望 2026 年，分析師預期成長動能延續，商業衛星網路持續擴張，政府加大採購力度，為「軍民兩用技術」開闢新機遇，如 OneWeb 和 SpaceX 的「星盾」計畫。

資本市場方面，公開上市太空企業股價顯著上漲，Rocket Lab、Planet Labs 股價翻倍，AST 太空移動公司在展示「衛星到手機」寬頻技術後，股價漲幅超過兩倍。

當前太空領域正從「巨頭主導」轉向「多元共進」，政府與資本的雙重推動，正加速這一領域的規模化與商業化進程。

