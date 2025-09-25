貿易戰後首度！波音向中國交付新貨機 500架大訂單在望

鉅亨網新聞中心 2025-09-25 23:18

‌



據報導，美國飛機製造商波音公司 (BA-US) 北京時間周四 (25) 下午透過官方微信帳號宣布，已於周三交付中國金鵬航空訂購的兩架 777 貨機中的首架。

波音交付中國2018年貿易戰後首架新貨機。(圖:Reuters/TPG)

值得注意的是，這是貿易戰開打以來，波音首次向中國航空公司交付新製造的貨機。

‌



美中談判進入最後階段 500 架飛機大單在望

美國駐中大使珀杜 (David Perdue) 周二表示，美中雙方就波音「大筆」飛機訂單的談判已進入最後階段。他說：「這是一筆大訂單，對總統來說非常重要，對波音也很重要，我認為對中國也同樣重要。我認為談判已經進入最後幾天到幾周的階段，我們希望最終能夠成功。」

據媒體上月報導，波音一直努力與中國敲定一項多達 500 架飛機的銷售協議，這將結束自 2017 年美國總統川普上次訪中以來的銷售低迷。

知情人士透露，中國官員已開始就所需波音飛機數量與國內航空公司進行協商。他們補充說，這筆交易的規模與中國與空巴達成的多達 500 架飛機訂單相似，但後者尚未宣布。

自川普今年 1 月重返白宮以來，波音飛機訂單在美國外交中扮演重要角色，各國都大力宣傳新的、初步的和現有的飛機訂單，以縮小與美國的貿易逆差。

中國市場潛力龐大 波音盼重返榮景

據波音估計，作為全球第二大航空市場的中國，預計未來 20 年商用飛機數量將增加一倍以上，達到 9755 架，遠超中國本土飛機製造商中國商飛的產能。

知情人士稱，中國最高經濟規劃機構國家發展改革委員會最近就希望購買的飛機數量徵求各航空公司意見。談判焦點是波音廣受歡迎的單走道噴射機 737 Max 系列，顯示北京正為大筆訂單做準備。

波音上一筆中國訂單是在 2017 年 11 月川普首次訪中期間公布，當時訂單和承諾採購 300 架單走道和雙走道飛機，總價值 370 億美元。

隔年，波音在中國飛機交付量達到顛峰，四分之一的飛機最終銷往中國大陸。2019 年前，空巴一直主導中國飛機銷售和交付市場。在波音飛機發生兩起致命事故後，中國監管機構率先停飛 737 Max。