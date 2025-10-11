蘋果執行長庫克即將卸任？「這位」硬體主管或將成為下一任接班人

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 15:00

‌



蘋果 (AAPL-US) 65 歲的執行長庫克（Tim Cook）可能即將面臨交棒倒計時。

蘋果執行長庫克即將卸任？（圖：蘋果）

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）報導，蘋果正籌劃十多年來最大規模的領導層換屆，其中硬體工程高級副總裁特納斯（John Ternus）被視為庫克接任的最熱門人選。

‌



硬體工程高級副總裁特納斯（John Ternus）。（圖：蘋果）

隨著新執行長的上任，庫克最終可能轉任董事長，走上類似貝佐斯與比爾 · 蓋茲的路線。

古爾曼指出，特納斯成為接任熱門人選主要有三大原因：

首先，蘋果內部可選高層有限。許多潛在候選人正考慮離開或退休，包括人工智慧（AI）戰略負責人 John Giannandrea、硬體技術主管 Johny Srouji、環境與政策事務負責人 Lisa Jackson。

一度被看好的營運總監 Jeff Williams 也已於今年 7 月卸任，年底將離開蘋果。

這讓 50 歲的特納斯成為焦點，其年紀與庫克接任執行長時相仿，如順利接任，有望執掌蘋果十年以上。

其次，蘋果目前更需要技術專家而非銷售或經營人才，董事會可能傾向選擇產品工程負責人。

第三，特納斯表現優異，具個人魅力，深受蘋果粉絲認可，並獲庫克信任，目前已掌握產品路線圖、功能與戰略等關鍵決策權。

近期特納斯的公開曝光度顯著增加，例如去年 iPad 新品發布會及今年 iPhone 17 Air 發布活動，他均擔任主持。

上月 iPhone 17 系列發售時，他甚至親自前往倫敦門店迎接顧客，角色類似庫克過往安排。

更出乎意料的是，特納斯還曾代表蘋果在歐洲多地巡迴演講，分享公司在環保與可持續發展方面的策略，這正是庫克長期關注的核心領域。

特納斯擁有豐富產品經驗與長期貢獻

事實上，特納斯自 2001 年加入蘋果以來，幾乎參與了所有硬體產品的設計與開發。2013 年升任硬體工程副總裁，主導 Mac 向蘋果晶片過渡，帶領團隊完成 iPhone 12 系列及 M1 晶片設計。

特納斯於 2021 年晉升為硬體工程高級副總裁，全面負責 iPhone、iPad、Mac、AirPods 等硬體工程團隊，並於 2023 年接管視覺產品及機器人研發團隊硬體部門，目前 Apple Watch 硬體及 Vision Pro 等產品均向其匯報，影響力已超越傳統硬體主管範疇。