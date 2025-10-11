〈美股盤後〉川習會告吹 關稅威脅再起 道瓊血崩近900點 台積電ADR狂瀉6%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-11 04:37

由於美國總統川普威脅要對中國祭出新關稅，恐慌指數 VIX 飆升，美股週五 (10 日) 盤中聞訊暴跌，中概股賣壓湧現，台積電 ADR 血崩超 6%，重創油價與加密貨幣，同時推升對美債與黃金等避險資產的強勁需求。

川習會告吹 關稅威脅再起 道瓊血崩近900點 台積電ADR狂瀉6% (圖：)

道瓊狂瀉近 900 點，本週累跌 2.73%；標普 500 跌幅達 2.71%，本週累計下跌 2.43%；那指跳水 3.56%，創 4 月以來的最大跌幅，本週累跌 2.53%。

川普週五盤中推文指責，中國致函全球多國威脅對稀土元素與其他材料實施出口管制，中國此舉試圖透過壟斷關鍵資源「挾持全世界」。川普警告，他要對進口到美國的中國產品「大幅提高關稅」，以「從經濟上反制」。

川普同時取消原定於兩週後在南韓舉行的亞太經合會 (APEC) 峰會上與中國國家主席習近平會面的計畫，表示「現在似乎沒有會面的理由」。

盤後川普宣布，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，同日也將對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

這場美中僵局出現在美國政府關門進入第 10 天之際，更加深市場悲觀氣氛。參議院週四第七次未能通過兩項臨時撥款法案，導致政府停擺持續，至今沒有跡象顯示共和黨與民主黨在談判上取得實質進展。

美股週五 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數暴跌 878.82 點，或 1.9%，收 45,479.6 點。

那斯達克指數暴跌 820.196 點，或 3.56%，收 22,204.43 點。

S&P 500 指數暴跌 182.6 點，或 2.71%，收 6,552.51 點。

費城半導體指數暴跌 432.60 點，或 6.32%，收 6,407.60 點。

NYSE FANG+ 指數暴跌 568.00 點，或 3.45%，收 15,877.61 點。

標普 11 大板塊幾乎一片血染，資訊科技和非必需消費品領跌，必需消費品逆勢走高。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭血流成河。Meta (META-US) 大跌 3.85%；蘋果 (AAPL-US) 大跌 3.45%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.05%；微軟 (MSFT-US) 下跌 2.19%；亞馬遜 (AMZN-US) 大跌 4.99%。

台股 ADR 遭遇恐慌拋售。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 6.41%；日月光 ADR (ASX-US) 重挫 5.38%；聯電 ADR (UMC-US) 大跌 4.01%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.14%。

企業新聞

中國市場監管機構已經對高通收購以色列半導體製造商 Autotalks 的計畫展開反壟斷調查，此消息導致高通 (QCOM-US) 暴跌 7.33% 至每股 153.52 美元。

據知情人士指出，生物製藥公司阿斯特捷利康預計將宣布與美國總統川普達成協議，大幅調降藥品價格，使其成為第二家配合川普推動醫藥改革政策重點的製藥企業。阿斯特捷利康 ADR (AZN-US) 震盪收黑 0.60% 報每股 84.53 美元。

AMD (AMD-US) 狂瀉 7.78% 至每股 214.76 美元。國際信評機構穆迪 將 AMD 及其子公司賽靈思 (Xilinx) 的無擔保優先債信評級從 A2 上調至 A1，同時將評級展望由「正面」(positive) 調整為「穩定」(stable)。

Alphabet (GOOGL-US) 收黑 2.05% 至每股 236.59 美元，英國競爭與市場管理局 (CMA) 週五宣布正式動用新權力，將 Google 的一般搜尋與搜尋廣告服務指定為「戰略市場地位」，使其線上搜尋與廣告業務受英國更嚴格的審查。

全球能源巨頭雪佛龍 (CVX-US) 跌幅為 1.81% 至每股 148.90 美元。雪佛龍計畫在納米比亞近海鑽探多達 10 口井，該地是非洲最活躍的油氣勘探熱點之一。

華爾街分析

盈透證券策略師 Steve Sosnick 稱：「這顯然不是交易員想聽到的消息，市場的反應，或許同樣反映出近期市場的自滿情緒與政策衝擊的影響力。

Jonestrading 市場策略師 Michael O’Rourke 表示：「整個夏季以來，美股市場的貪婪情緒遠遠超過恐懼，如此高程度的自滿使投資人變得脆弱。如果美中貿易戰再啟，這波拋售可能演變為更大幅度的修正。」

22V Research 分析師 Michael Hirson 與 Houze Song 表示：「這對全球供應鏈來說是一個非常危險的時刻，包括支撐人工智慧產業的供應鏈。但值得注意的是，雙方目前尚未真正落實各自威脅的措施，仍然有回頭的空間，若川普真的兌現威脅，將面臨重大政治風險。」