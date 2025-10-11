川普宣布11月1日起對中國加徵100%新關稅

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-10-11 05:13

美國總統川普週五 (10 日) 表示，美國將自 11 月 1 日起，對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，「這是在目前所支付關稅之上額外加徵的稅率」。同時，川普宣布，美國也將於同日對「所有關鍵軟體」實施出口管制。

這項宣布發表前數小時，川普才威脅要大幅提高對中國商品的關稅，以報復中國近期對稀土礦物出口實施的新管制措施。

川普在其「Truth Social」貼文中寫道：「剛剛得知，中國在貿易問題上採取了極具侵略性的立場，向全世界發出極為敵對的信函，中國聲稱自 2025 年 11 月 1 日起，將對幾乎所有他們生產的產品，甚至包括一些非中國製造的產品，實施大規模出口管制。」

他寫道：「這項措施影響所有國家，沒有例外，顯然是他們多年前就策劃的計畫。這在國際貿易中是前所未見的，對其他國家而言也是一種道德恥辱。」

川普補充說：「基於中國採取了這種前所未有的立場，我僅代表美國，而非其他同樣受到威脅的國家宣布，自 2025 年 11 月 1 日起 (或更早，視中國是否採取進一步行動或改變而定)，美國將對中國加徵 100% 的關稅，這是額外於他們目前已支付的稅率之上。」