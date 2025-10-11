鉅亨網編譯羅昀玫 2025-10-11 07:00

‌



美股週五 (10 日) 恐慌拋售襲來，科技巨頭亞馬遜、輝達與特斯拉股價各跌約 5%，市值合計蒸發逾 7,700 億美元，主因美國總統川普威脅將大幅提高對中國商品的關稅。

那指遭遇4月以來最慘跌幅 科技巨頭市值一夕蒸發約7700億美元 (圖：shutterstock)

在科技股拖累下，那斯達克指數下跌 3.6%，標普 500 指數下跌 2.7%，雙雙創下自 4 月以來最大單日跌幅。當時川普也曾揚言對美國貿易夥伴課徵「對等關稅」。

‌



川普週五盤後在自家社群平台宣布，美國將自 11 月 1 日起對中國進口商品加徵 100% 的新關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。消息發布後，亞馬遜 (AMZN-US)、輝達 (NVDA-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 盤後再跌約 2%。

美國總統川普威脅大幅提高對中國商品的關稅 (圖片：shutterstock)

市場人士指出，川普的最新貿易威脅暫時中斷科技股長達數月的綿延漲勢。該波漲幅主要受數千億美元人工智慧 (AI) 基礎設施投資帶動。

AI「巨獸」輝達是 AI 運算晶片的主要供應商，9 月曾成為全球首家市值突破 4.5 兆美元的企業，但週五單日市值縮水近 2,290 億美元。

微軟的市值同樣蒸發 850 億美元，主要因其需投入巨資擴建雲端資料中心以支撐 OpenAI 的運算需求。

OpenAI 近來推出影片生成應用 Sora 2，並宣布 ChatGPT 每週活躍用戶超過 8 億人。

亞馬遜今年漲幅已被完全抹平，年初至今下跌約 2%，市值較前一日減少 1,210 億美元。執行長 Andy Jassy 先前曾表示，外界對關稅影響的討論多屬誤報，「沒有人能確定最終會發生什麼。」

特斯拉因本週推出平價版 Model Y 後股價下挫，市值縮減約 710 億美元。該公司將於 10 月 22 日公布第三季財報，微軟與輝達則分別於下週及 11 月公布業績。