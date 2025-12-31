蘋果代工廠12月中旬遭駭客攻擊 恐洩產線資訊

鉅亨網編譯許家華 2025-12-31 13:40

中國一家為蘋果 (AAPL-US) 進行組裝代工的企業，於 12 月中旬成為網路攻擊目標，事件可能導致部分產品產線資訊外洩。

《DigiTimes》報導指出，這起攻擊手法相當複雜，但遭駭企業名稱尚未對外公開，外界推測，可能涉及蘋果在中國的多家主要合作夥伴之一，包括鴻海、緯創或和碩等。

報導並未揭露實際受影響程度，僅指出部分生產線相關資訊可能遭到入侵。外洩內容可能涵蓋 iPhone 等產品細節，或製造流程與產線運作方式，但除非相關單位對外正式說明，實際情況仍難以確認。

報導指出，儘管攻擊目標為代工廠，但事件已引發供應鏈層面的疑慮。該組裝廠的客戶對其資安風險與供應穩定性表達關切，顯示網路安全事件恐對整體供應鏈信心造成影響。

蘋果龐大的供應鏈長期以來都是駭客覬覦的目標，攻擊者可能藉此竊取商業機密，或透過干擾生產流程勒索高額贖金。一旦供應鏈基礎設施遭入侵，生產可能被迫暫停並進行修復，進而影響蘋果產品出貨。

此外，供應鏈攻擊亦可能被用來蒐集蘋果產品研發與量產流程的相關資訊，或對關鍵系統植入惡意程式，以增加談判籌碼。