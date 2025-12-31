蘋果代工廠12月中旬遭駭客攻擊 恐洩產線資訊
鉅亨網編譯許家華
中國一家為蘋果 (AAPL-US) 進行組裝代工的企業，於 12 月中旬成為網路攻擊目標，事件可能導致部分產品產線資訊外洩。
《DigiTimes》報導指出，這起攻擊手法相當複雜，但遭駭企業名稱尚未對外公開，外界推測，可能涉及蘋果在中國的多家主要合作夥伴之一，包括鴻海、緯創或和碩等。
報導並未揭露實際受影響程度，僅指出部分生產線相關資訊可能遭到入侵。外洩內容可能涵蓋 iPhone 等產品細節，或製造流程與產線運作方式，但除非相關單位對外正式說明，實際情況仍難以確認。
報導指出，儘管攻擊目標為代工廠，但事件已引發供應鏈層面的疑慮。該組裝廠的客戶對其資安風險與供應穩定性表達關切，顯示網路安全事件恐對整體供應鏈信心造成影響。
蘋果龐大的供應鏈長期以來都是駭客覬覦的目標，攻擊者可能藉此竊取商業機密，或透過干擾生產流程勒索高額贖金。一旦供應鏈基礎設施遭入侵，生產可能被迫暫停並進行修復，進而影響蘋果產品出貨。
此外，供應鏈攻擊亦可能被用來蒐集蘋果產品研發與量產流程的相關資訊，或對關鍵系統植入惡意程式，以增加談判籌碼。
類似事件過去亦曾發生。2018 年，台積電 (2330-TW) (TSM-US) 因病毒入侵導致部分工廠停線，影響為蘋果代工的晶片產線。當時台積電財務長何麗梅表示，雖然過去曾遭遇病毒攻擊，但那是首次直接衝擊生產線運作。更早在 2012 年，一個灰帽駭客組織成功入侵鴻海系統，並公開與其合作供應商相關的帳號與密碼，相關資料一度可能被用於詐騙或偽造訂單。
多年來，蘋果持續強化自身營運與供應鏈的資安要求，並對合作夥伴設定高度的安全與保密門檻，作為進入高價值蘋果供應體系的必要條件。
