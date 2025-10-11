航空業Q4迎多個利多 營運有望衝今年另一波高峰
鉅亨網記者王莞甯 台北
航空業陸續公布 9 月營收，由於去年高比較基期和相對淡季影響，多家航空公司營收並未再衝高，不過，隨著第四季多個連假到來，秋冬旅遊需求回溫，再加上航線增班，空運也進入傳統跨境電商旺季，年末前航空公司客貨運再度展現穩健成長動能無虞。
由於比較基期高，長榮航空前三季合併營收 1626.87 億元，年減 1.07%；星宇航空前三季合併營收 326.97 億元，年增 26%；台灣虎航前三季合併營收 125.87 億元，年增 3%。
長榮航說明，9 月進入傳統淡季且適逢農曆 7 月，民眾旅遊意願相對保守，整體訂位動能趨緩，美洲航線則受美國關稅政策影響導致差旅減少，不過歐澳航線延續 8 月穩健表現，平均載客率仍維持在 85% 上。
短程市場方面，長榮航提到，除旅遊景點峇里島載客率維持 90% 外，其餘主要航點需求較往年同期略放緩，不過，兩岸航線受秋季旅遊帶動，整體表現反而優於去年同期，轉為短程的支撐動能。
貨運方面，由於台灣 AI 伺服器和半導體設備出貨持續暢旺，東南亞汽車零件及電子產品量能穩定，且自 9 月下旬起，歐美年末節慶商品庫存陸續回補，加上服飾換季需求推升，整體空運需求穩健，看準空運商機，長榮航強調，將持續靈活調度客貨機腹艙運能，並視市場狀況適時調整運力配置。
星宇航空則表示，適逢傳統淡季、農曆 7 月和颱風等季節性因素影響，9 月營收較暑期旺季小幅下滑，但隨著秋冬旅遊需求增加及航線增班，看好後續營收表現仍展現穩健成長動能。
台灣虎航則說明，隨著 10 月三個連假到來並進入秋冬旅遊季，整體第四季出遊氣氛佳。
