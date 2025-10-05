〈長榮航開美新航點〉德州設二大本營為亞洲航空公司首見 後有增班紐約計畫

鉅亨網記者王莞甯 美國達拉斯 2025-10-05 18:12

長榮航 (2618-TW) 睽違 9 年再度開出北美客運新航點達拉斯，在競爭同業近年快速擴展美國版圖的態勢下，長榮航總經理孫嘉明認為，競爭永遠都會存在，長榮航是根據機隊到位計畫穩紮穩打，先把美國德州雙航點達拉斯和休士頓做好，新航點會持續評估，有先增班紐約的想法。

競爭永遠都會存在，長榮航是根據機隊到位計畫穩紮穩打。(鉅亨網記者王莞甯攝)

孫嘉明提到，明年還是有新航點會開出，評估波士頓、華盛頓等，而增班速度則要看交機進度，除了確定 1 月義大利米蘭增班，也有望增班美國紐約，至於歐洲，「不是不想增班而是有航權問題」，歐美市場均會同步發展進行。

儘管國內同業近年加快腳步拓張北美航網，孫嘉明不擔心，因競爭永遠都會存在，長榮航深耕北美市場已逾 30 年，這次開航達拉斯後，期許先將德州雙航點達拉斯和休士頓做好，進而強化北美轉機東南亞的領先腳步。

目前長榮航北美航線到台灣轉機的旅客占比達 60-70%，多轉到越南、菲律賓、泰國和印尼、柬埔寨等地。