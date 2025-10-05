〈長榮航開美新航點〉總座看今年處高檔 明年再優今年 連年獲利高檔無虞

鉅亨網記者王莞甯 美國達拉斯 2025-10-05 18:08

長榮航 (2618-TW) 盛大開航台北 - 達拉斯航線，總經理孫嘉明談到今明兩年營運，抱持偏多審慎樂觀的期待，今年努力朝去年的獲利高峰靠攏，而明年則有望較今年好，亦即近年維持獲利高檔無虞。

長榮航總經理孫嘉明。(鉅亨網記者王莞甯攝)

談到今年全年獲利，孫嘉明說，由於今年以來平均票價較去年有下滑，且目前油價相對高，會努力朝去年的獲利高峰靠攏。

若就第四季來看，由於連假陸續到來，加上進入東北亞的賞楓旺季，國人赴東北亞旅遊熱絡需求湧出，孫嘉明樂觀看，第四季營收有望較第三季好。

貨運方面，因第四季處傳統空運旺季，台灣伺服器出貨續熱，再加上許多國家已和美國談定關稅，出口量能恢復正常，孫嘉明說，第四季運價將較第三季好。

不僅 AI 相關出貨推動空運，孫嘉明進一步提到，就算是傳產類的服飾，終端消費者也還是要買，同時，即便中國電商對美國出貨減少，空運艙位有效獲東南亞市場遞補上，整體東南亞往美國的貨量明顯增加。

展望明年，孫嘉明樂觀看，會較今年好，原因在於持續增班且航線增加，客運人次肯定會增加，票價則預料與今年持平，「疫情後的高票價有稍微下修，但還是較疫情前高」，客運營收增加無虞。