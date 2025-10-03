長榮航睽違9年開美國新航點達拉斯 B787-9服務首度進軍北美

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-03 18:05

‌



長榮航 (2618-TW) 睽違 9 年再度開闢北美新航點，於今 (3) 日首航桃園 - 達拉斯航線，正式成為亞洲唯一同時經營德州休士頓和達拉斯兩大航點的航空公司。

長榮航董事長林寶水。(鉅亨網記者王莞甯攝)

長榮航空董事長林寶水、總經理孫嘉明今日也邀請外交部長林佳龍、交通部常務次長林國顯、民航局局長何淑萍、桃園機場公司董事長楊偉甫和交通部航政司長韓振華等人共同主持首航儀式。

‌



林寶水表示，長榮航自 1998 年即開始經營達拉斯貨運航線迄今近 30 年，隨著達拉斯的經濟與人口快速增長，吸引多家企業進駐，也成為決定開闢客運直飛航線的契機，桃園 - 達拉斯航線初期每周飛航 3 班，將於 11 月 18 日起增為每周 5 班，自 12 月 15 日起升級為每日飛航，屆時每周飛往北美的航班將達 94 班，是台灣飛航北美航班最密集的航空公司。

林寶水進一步提到，未來旅客可透過擁有全球第三大客運旅運量的達拉斯沃斯堡國際機場，轉機前往美國國內及中南美洲各大城市，也期待旅客透過達拉斯航線前來台灣，再轉往亞洲各大城市，藉此強化台灣轉運樞紐的核心地位。

達拉斯是美國德州的經濟與商業重心，不僅擁有強勁的經濟發展，更以其多元的文化與歷史吸引全球旅客，知名景點包括第六樓博物館、重逢塔和拓荒者廣場等，並有多家台灣知名企業進駐，項目涵蓋製造、科技、汽車等。

為歡慶桃園 - 達拉斯航線首航，長榮航特別將登機門打造成具有德州特色的鄉村風格酒吧，讓旅客在啟程前就感受到達拉斯的魅力，除了設置達拉斯酒吧拍照區，也將酒吧中著名的小遊戲搬進登機門，包含飛鏢挑戰、一飛直達 - 達拉斯撞球遊戲等。

長榮航達拉斯航線以全新三艙等的波音 787-9 機型執飛，配有全新第四代豪華經濟艙，而長榮航與法日潮流品牌 Maison Kitsuné 的跨界合作也在首航班上搶先登場，包括全新全套過夜包、睡衣和拖鞋。

隨著達拉斯開航，長榮航直飛北美擴增為 9 大客運航點，包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、休士頓、芝加哥、溫哥華、多倫多和達拉斯，從東岸到西岸，透過多樣化的航線選擇及綿密的航班服務，可延伸至美加百餘個內陸城巿。