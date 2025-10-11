search icon



營收速報 - 2025年10月11日台股中小型公司9月營收一覽（新增22家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月11日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計1790家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
耀勝-電子零組件業 1.71億 58.9%
志聖-電子零組件業 4.96億 48.8%
事欣科-電腦及週邊設備業 3.50億 32.2%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
京城-建材營造業 2.53億 155.7%
宜新實業-紡織纖維 1.07億 26.1%
三能-KY-居家生活 1.92億 20.0%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達1790家。其中營收年增大於 25％有425家，年增小於-20％有297家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 161家
介於10～50億 >= 0% 236家
介於10～50億 < 0% 184家
介於10～50億 <= -20% 204家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 264家
小於10億 >= 0% 379家
小於10億 < 0% 267家
小於10億 <= -20% 204家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 98萬 49100.0%
寶泰生醫-生技醫療業 168萬 41800.0%
理銘-建材營造業 5,741萬 25303.5%
益得-生技醫療業 610萬 22496.3%
聯上發-建材營造業 9,757萬 19374.5%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 984萬 24497.5%
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
聯上發-建材營造業 9,757萬 15764.6%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
帝圖-文化創意業 3,867萬 5278.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股營收速報台股營收9月營收文化創意業地心引力電子零組件業耀勝

