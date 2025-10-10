美股要小心了！估值過高引發泡沫爭議
鉅亨網編譯段智恆
《路透》周四 (9 日) 報導，美股今年強勁上漲，標普 500 與那斯達克本周再創新高，道瓊工業指數也累計上漲約 10%，在人工智慧題材推動下，市場情緒高昂。然而，隨著估值持續升高，投資人愈來愈擔心泡沫風險，部分機構領袖更警告可能出現大幅修正。
受惠於投資人對人工智慧 (AI) 前景的樂觀，輝達 (NVDA-US)、微軟(MSFT-US) 以及最新受惠的甲骨文 (ORCL-US) 等科技巨頭估值大幅提升，帶動美股主要指數屢屢刷新紀錄。標普 500 與那斯達克指數今年迄今已分別上漲約 15% 與 19%，道瓊則上漲約 10%。
然而，國際貨幣基金 (IMF) 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 日前警告，高漲的股市可能對全球經濟帶來風險，一旦出現大幅修正將引發波及效應。摩根大通 (JPM-US) 執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 同樣對未來六個月至兩年內美股可能面臨顯著修正提出警告。
市場上也有不同聲音。高盛 (GS-US) 分析師認為，雖然歷史上科技創新浪潮常引發投機泡沫，但本輪漲勢似乎更多反映基本面成長，而非單純的非理性炒作。他們指出，AI 投資集中在少數領先企業，與過去廣泛投機的泡沫現象有所不同。
高盛首席策略師 Peter Oppenheimer 在投資人報告中表示，雖然目前看來尚未形成泡沫，但市場集中度偏高，加上 AI 領域競爭加劇，投資人應持續關注分散投資，以降低潛在風險。
