鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 22:00

‌



紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，考量到就業市場可能進一步放緩，他支持今年再降息，與聯準會 (Fed) 最新會議紀錄釋出的訊號一致。不過他同時強調，雖然勞動市場出現降溫，但這並不意味經濟即將陷入衰退。

Fed三把手：支持今年再降息 就業市場降溫仍非衰退訊號(圖：REUTERS/TPG)

威廉斯身兼聯準會副主席與聯邦公開市場委員會 (FOMC) 常任投票委員。他在周四 (9 日)《紐約時報》(New York Times) 刊出的訪談中表示：「我個人的看法是，是的，我們會在今年降息，但究竟意味著什麼，我們還需要觀察。」

‌



他指出，若通膨超過 2% 目標且未能控制，將對經濟與 Fed 公信力造成傷害，但政策必須同時盡力降低勞動市場急劇降溫的風險。

Fed 在 9 月 16 日至 17 日的會議上，決議將基準利率調降 1 碼 (25 個基點)，至 4% 至 4.25% 區間。會後主席鮑爾與多位官員強調，降息的同時仍保持貨幣政策偏緊，繼續壓抑通膨，同時為就業市場提供一定支持，以防快速惡化。

會議紀錄顯示，多數官員認為美國就業市場的風險已經加大，因此需要降息，但同時仍擔憂高通膨持續存在。在如何平衡借貸成本對經濟的拖累方面，內部意見依舊分歧。金融市場普遍預期，聯準會在 10 月 28 日至 29 日的下次會議上，將再度宣布降息 1 碼。