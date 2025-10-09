鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-10-09 21:43

美股主要指數周四 (9 日) 開盤走勢平淡，標普 500 指數在前一日創下歷史新高後暫歇整理。在聯準會 (Fed) 主席鮑爾釋出新的政策訊號之前，投資人只能依賴既有經濟數據來研判前景，市場同時也出現漲多後的降溫跡象，顯示華爾街自 4 月低點以來的猛烈反彈正進入喘息階段。

〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人等待新訊號(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲逾 60 點或近 0.14%，那斯達克綜合指數跌近 50 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.02%，費城半導體指數跌近 0.3%。

全球股市近期持續刷新高點，投資人選擇忽視部分熱門科技股可能出現泡沫的疑慮，而是專注於企業韌性與美國進一步降息的可能。不過，財報季將成為關鍵考驗，華爾街大型銀行高盛 (GS-US) 與花旗 (C-US) 將於下周公布財報。特斯拉將於 10 月 22 日率先公布業績，隨後是 10 月 29 日的 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 與 Meta(META-US)。

Amundi 投資研究所策略師 Aidan Yao 表示：「估值已經非常高，投資人如今緊盯財報，想要確認獲利是否真的追上估值。」

中東局勢降溫 金融市場轉向財報焦點

國際市場方面，油價下滑，金價在每盎司 4,000 美元以上高檔盤整。以色列市場大漲，謝克爾升至三年高點，特拉維夫證交所 35 指數收漲 1.7%，再創歷史新高，公債殖利率全面走低。

美國總統川普表示，以色列與哈瑪斯已簽署第一階段和平計畫。以色列副外長海斯克 (Sharren Haskel) 隨後證實，加薩停火協議已生效。若協議持續有效，將是結束自 2023 年 10 月 7 日哈瑪斯襲擊事件以來危機的重要一步。

美元在威廉斯 (John Williams) 支持今年進一步降息後回吐漲幅，美國公債殖利率持平。威廉斯指出，近期就業數據顯示勞動市場有轉弱跡象，因此需要關注就業面變化。

歐洲股市方面，Stoxx Europe 600 指數接近歷史高點，不過銀行股表現拖累大盤。勞埃德銀行 (Lloyds) 警告可能需提列額外汽車貸款準備金，股價下滑；匯豐 (HSBC) 因計畫將旗下子公司私有化而重挫，投資人擔心收購價格過高。法國 CAC 40 指數連漲三日，總統馬克宏表示將於周五 (10 日) 晚間任命新總理，暫時避免提前大選引發的政治動盪。

投資人分歧：估值過高或軟著陸機會

《彭博》宏觀策略師 Simon White 指出，若將通膨預期納入考量，美股估值更顯偏高，市場的隱含盈餘殖利率處於歷史最負水準，長遠來看恐讓投資人質疑持有股票的回報價值。

不過，La Financiere de l’Echiquier 交易主管 David Kruk 則認為，任何回調都是買進良機。「基本面上，我們正處於一個恰到好處的環境：經濟成長具韌性、通膨不再令人憂慮，企業獲利趨勢正向。我理解市場對這波漲勢有疑慮，但我看不出拋售的具體理由。」

截至台北時間周四（9 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.39%，至每股 191.73 美元

美國已批准價值數十億美元的輝達晶片出口至阿拉伯聯合大公國 (UAE)，這是一項備受爭議協議實施的第一步，這一協議可能成為美國人工智慧治國方略的藍圖。知情人士透露，此批出口許可證是在美國與阿聯於 5 月敲定雙邊 AI 協議的條款下核發。這些許可證是自川普總統上任以來，首次批准輝達 AI 晶片銷往該波斯灣國家，顯示這項近 5 個月前宣布的協議已取得實質進展。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價下跌 1.48%，至每股 432.18 美元

消息上，科技媒體《The Information》曝出特斯拉已暫停人形機器人 Optimus 的生產。這項決定源自於工程團隊在機器人手部和前臂設計上遭遇的嚴重技術難題，導致無法實現類人靈活操作。馬斯克曾雄心勃勃地計劃在 2025 年生產至少 5,000 台 Optimus，但這一目標先後被下調至 2,000 台，最終陷入停產狀態。截至 7 月，該機器人實際產量僅數百台，不足原計畫的十分之一。

法拉利 (RACE-US) 早盤股價下跌 12.60%，至每股 418.85 美元

義大利超跑製造商法拉利 (Ferrari) 周四歐洲股價重挫逾 16%，盤中一度創下 2016 年在米蘭掛牌以來最大單日跌幅。公司在資本市場日 (CMD) 上調今年財測，但對 2030 年長期營運目標與電動化規劃的調整，卻未能滿足市場期待，讓投資人大失所望。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

摩根大通發表報告指，在過往 Fed 降息周期中，黃金普遍寫下正回報，尤其近年表現更為強勁；相較之下，其他貴金屬回報則較為參差。通常在首次降息後 2 至 3 個月出現的調整，往往成為增持黃金的良機。