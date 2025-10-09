鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 22:30

特斯拉FSD再遭美監管機構調查 涉多起闖紅燈與碰撞事件(圖：REUTERS/TPG)

根據該機構官網公布的文件，調查屬於初步評估性質，涵蓋約 290 萬輛特斯拉汽車。NHTSA 表示已知至少 58 起事件與 FSD 相關，其中包含多起車輛駛入錯誤道路的案例，部分事故更導致碰撞與受傷，不過目前尚無涉及死亡的紀錄。

在這些事件中，有六起案例顯示，特斯拉車輛在啟用 FSD 後接近紅燈路口時，仍直接駛入交叉口並與其他車輛發生碰撞。部分事故發生於馬里蘭州的同一個路口。NHTSA 指出，特斯拉事後已採取措施處理該路口的問題。

截稿前，特斯拉尚未立即回應置評請求。

此次調查擴大了美方對特斯拉駕駛輔助技術的審查範圍，除 FSD 外，NHTSA 先前也針對 Autopilot 功能、車門問題以及事故回報是否及時等進行調查。去年該機構還曾研究，FSD 是否具備在濃霧或能見度低的情況下正確判斷並作出反應的能力。

FSD 系統是執行長馬斯克長期推動自駕車願景的核心。雖然該系統要求駕駛人在使用時必須隨時監控，但馬斯克多次預測，部分州的駕駛未來或將能在啟用 FSD 時不再需要全程注意路況。

受調查消息影響，特斯拉股價在紐約周四盤前下跌約 1.4%。截至週三收盤，該股今年以來累計仍上漲約 9%。