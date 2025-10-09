AI筆電新武器！英特爾首款18A製程晶片Panther Lake年底前出貨
鉅亨網編譯段智恆
晶片大廠英特爾 (INTC-US) 周四 (9 日) 公布即將推出的新一代筆電處理器「Panther Lake」細節，這將是該公司首款採用 18A 先進製程打造的個人電腦 (PC) 晶片。此舉被視為英特爾昂貴轉型計畫的重要里程碑，市場將藉此檢驗該公司能否重拾在半導體製造上的領先地位。
英特爾推首款 18A 製程 PC 晶片
Panther Lake 瞄準高階人工智慧 (AI) 筆電市場，對英特爾而言是能否成功量產 18A 製程並奪回被對手超微 (AMD-US) 蠶食 PC 市占率的關鍵測試。公司表示，Panther Lake 內建的中央處理器 (CPU) 與圖形處理器 (GPU) 效能，比前一代 Lunar Lake 提升約五成。Lunar Lake 主要由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工生產，而 Panther Lake 則是英特爾自家製程的代表性產品。
英特爾指出，18A 製程採用了全新電晶體設計以及更高效率的供電方式，晶片本身採用系統單晶片 (SoC) 架構，能將 CPU 與 GPU 等多項功能整合在同一電路中。這款處理器將在今年開始逐步投產，首批產品預定於 2025 年底前出貨，並在 2026 年 1 月起全面上市。
市場研究機構 Technalysis Research 首席分析師 Bob O’Donnell 指出，Panther Lake 對英特爾的意義「在很多層面上都極為重要」，因為它能證明英特爾在半導體製造領域的持續進展，並展示自家晶圓廠的能力。
新任執行長陳立武改革路線
自從新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 接掌以來，公司大幅縮減前任執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 主導的大規模擴產計畫。今年 7 月，英特爾甚至警告若沒有客戶支持，未來 14A 製程的開發可能喊停。
8 月時，美國總統川普曾要求陳立武辭職，但隨後公司獲得軟銀集團與輝達 (NVDA-US) 的新投資，並在與白宮會談後，原定的晶片法案補助更轉為美國政府持有英特爾 9.9% 的股權。
陳立武周四表示，新技術是推動英特爾革新的催化劑，公司正在打造「全新的英特爾」。目前位於亞利桑那州的 Fab 52 晶圓廠已全面投入運作，將在今年晚些時候進入 18A 製程的高產能量產。
AI 與伺服器市場布局
除了 PC 晶片，英特爾的伺服器處理器「Clearwater Forest」也將採用 18A 製程，並計劃於 2026 年上半年推出。這款產品同樣在 Fab 52 生產，英特爾期望藉由其能效優勢，切入由輝達主導的 AI 資料中心市場。
雖然英特爾在 AI GPU 領域仍未站穩腳步，但該公司相信 Clearwater Forest 將助其在 AI 運算需求快速成長的時代奪下一席之地。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇