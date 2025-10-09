鉅亨網編譯段智恆 2025-10-09 23:07

晶片大廠英特爾 (INTC-US) 周四 (9 日) 公布即將推出的新一代筆電處理器「Panther Lake」細節，這將是該公司首款採用 18A 先進製程打造的個人電腦 (PC) 晶片。此舉被視為英特爾昂貴轉型計畫的重要里程碑，市場將藉此檢驗該公司能否重拾在半導體製造上的領先地位。

AI筆電新武器！英特爾首款18A製程晶片Panther Lake年底前出貨

英特爾推首款 18A 製程 PC 晶片

Panther Lake 瞄準高階人工智慧 (AI) 筆電市場，對英特爾而言是能否成功量產 18A 製程並奪回被對手超微 (AMD-US) 蠶食 PC 市占率的關鍵測試。公司表示，Panther Lake 內建的中央處理器 (CPU) 與圖形處理器 (GPU) 效能，比前一代 Lunar Lake 提升約五成。Lunar Lake 主要由台積電 (2330-TW)(TSM-US) 代工生產，而 Panther Lake 則是英特爾自家製程的代表性產品。

英特爾指出，18A 製程採用了全新電晶體設計以及更高效率的供電方式，晶片本身採用系統單晶片 (SoC) 架構，能將 CPU 與 GPU 等多項功能整合在同一電路中。這款處理器將在今年開始逐步投產，首批產品預定於 2025 年底前出貨，並在 2026 年 1 月起全面上市。

市場研究機構 Technalysis Research 首席分析師 Bob O’Donnell 指出，Panther Lake 對英特爾的意義「在很多層面上都極為重要」，因為它能證明英特爾在半導體製造領域的持續進展，並展示自家晶圓廠的能力。

新任執行長陳立武改革路線

自從新任執行長陳立武 (Lip-Bu Tan) 接掌以來，公司大幅縮減前任執行長基辛格 (Pat Gelsinger) 主導的大規模擴產計畫。今年 7 月，英特爾甚至警告若沒有客戶支持，未來 14A 製程的開發可能喊停。

陳立武周四表示，新技術是推動英特爾革新的催化劑，公司正在打造「全新的英特爾」。目前位於亞利桑那州的 Fab 52 晶圓廠已全面投入運作，將在今年晚些時候進入 18A 製程的高產能量產。

AI 與伺服器市場布局

除了 PC 晶片，英特爾的伺服器處理器「Clearwater Forest」也將採用 18A 製程，並計劃於 2026 年上半年推出。這款產品同樣在 Fab 52 生產，英特爾期望藉由其能效優勢，切入由輝達主導的 AI 資料中心市場。