貝森特：赤字改善證明川普經濟政策有效

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-10 00:27

據《彭博》周四 (9 日) 報導，美國財政部長貝森特援引國會預算辦公室 (CBO) 數據指出，2025 財年赤字占 GDP 比例估計為 5.9%，低於 2024 年財政部公布的 6.4%，證明川普經濟政策奏效且未引發衰退。

貝森特表示，赤字占GDP比例已從 6.4% 降至 5.9%，證明川普經濟政策奏效。

「赤字占 GDP 比率現在已降至 5 字頭，」貝森特指出。相較之下，2024 年的比率「是美國歷史上在非戰爭或非衰退時期的最高紀錄」。

CBO 周三公布 9 月聯邦政府支出和收入數據，以及 2025 完整財年數字。貝森特說明，由於政府關門、等待國會通過 2026 新財年撥款法案，財政部官方數據延遲公布。

CBO 估計 2025 財年預算赤字為 1.8 兆美元，與 2024 年幾乎持平。但根據其 GDP 估算，赤字占比從 6.4% 降至 5.9%。

貝森特表示，他投身公共政策源於對政府債務軌跡不可持續的擔憂。他提及約兩年前與川普的對話：「他看著我說：『貝森特，我們要如何降低債務和赤字，同時不引發衰退？』」

貝森特目標是在川普第二任期結束前，將赤字占 GDP 比率降至「3 字頭」。「我們正朝這個方向前進，今天的數據已經證明，」他說，川普調高關稅帶來創紀錄的關稅收入，有助控制赤字。

但 CBO 數據顯示支出持續攀升，企業減稅措施侵蝕稅收，2025 年公共債務利息更首度突破 1 兆美元。

貝森特還預告，明年財政部將因川普《大而美法案》的稅改而發放更多退稅。修改內容包括特定勞工小費免稅、降低社安給付稅負，以及購買美國汽車的利息可抵稅。

「我們預期明年初將發放大量退稅，這將惠及最需要紓困的底層 50% 民眾，」他說，「同時調整預扣稅額表，明年實際可支配所得將更高。」