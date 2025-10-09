AI泡沫警報響不停 華爾街：安啦！企業體質遠勝.Com時期

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-09 23:02

華爾街表示，當前AI企業體質遠優於網路泡沫時期。(圖:Reuters/TPG)

以摩根士丹利的圖表為例，數據顯示前 500 大公司的自由現金流收益率中位數，大約是 1999 年的三倍。

(圖: 摩根士丹利)

另一張摩根士丹利圖表展示傳統的預期本益比，但根據利潤率進行調整。該估值指標的當前水準遠低於 1999 年，因為現在的利潤率更穩健。

(圖：摩根士丹利)

高盛則提供另一種估值指標，旨在反映未來獲利成長。圖表顯示科技股和 MSCI 明晟全球指數的 PEG 比率隨時間變化。

值得注意的是，科技股現在的價格遠低於 1999 年，與其他市場的脫鉤程度也遠低於當年。

(圖：高盛)

AI 龍頭企業體質更強健

替代估值指標看起來有吸引力的一個主要原因是，主導產業 AI 中最大的參與者，現在比網路泡沫時代更強大。

高盛分析師指出，評估企業「實力」的關鍵在於資產負債表的健康程度。他們檢視企業的債務水平、現金儲備是否足以償債並支持再投資等指標後發現，當前領先的 AI 企業擁有遠比當年網路公司更為穩健的財務體質。

摩根士丹利策略團隊本周發布研究報告，呼應高盛觀點。該行股票策略師表示：「自由現金流生成能力、營運效率及強勁的獲利能力，這些指標都顯示當前指數成分股的品質，遠高於 1990 年代後期水準。」

展望未來，摩根士丹利認為 2026 年的宏觀經濟環境及企業獲利前景同樣支撐目前估值水準。

仍需警惕交易熱潮風險

不過，儘管當前 AI 企業財務體質優於網路泡沫時期，投資者仍不應對潛在泡沫風險掉以輕心。歷史經驗顯示，真正的市場崩盤往往發生在集體警覺鬆懈之際。

AI 產業交易熱潮成為市場關注焦點。今年以來，OpenAI 已投入 1 兆美元，與輝達 (NVDA-US) 及 AMD(AMD-US)等晶片大廠簽訂運算協議。此舉引發部分市場人士質疑。他們擔心，AI 公司向晶片供應商大舉採購，而供應商獲利後又再投資 AI 領域，這種資金在產業鏈內循環流動的模式，可能虛增了真實市場需求。

批評者指出，這種「供應商融資」模式在網路泡沫時期同樣盛行，當時業界錯誤判讀了真實市場需求，最終導致崩盤。