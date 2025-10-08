鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 17:00

‌



中國網路企業海外代表 KWEB(KraneShares CSI China Internet ETF)(KWEB-US) 今年以 50% 報酬率在華爾街強勢回歸，2021 年初曾自 104 美元跌至 2024 年底的 21 美元，累計跌幅近 80%，如今中概股不僅收復失地，更在 AI 浪潮與政策預期回暖中，重新站回全球資本視野的中心。

跌80%後漲50%！曾蒸發4000億美元市值的中概股如今被外資瘋搶 復仇行情來了？（圖：Shutterstock）

《虎嗅網》報導，這場反轉的起點藏在「政策監管 + 宏觀環境 + 中美關係」三重壓力緩解的縫隙裡，2021 至 2024 年的漫長熊市中，全球投資人對中國網路的風險偏好幾乎崩塌，KWEB 的暴跌正是縮影，但今年下半年，風向悄悄轉變，不僅美股中概股回暖，港股、A 股的外資關注度也顯著回升，這在港股於十一國慶長假期間的行情最能看出。

‌



恒生指數上周四 (2 日) 突破 27000 點大關，科技與 AI 類股領漲，南下資金因假期缺席，這波強勢主要由海外資金驅動。高盛交易台數據顯示，當日上漲是真實買盤推動，而非空頭回補。

中概股爆發的核心引擎，是科技股強勢回歸。半導體與 AI 產業鏈的突破，徹底扭轉了市場對中國科技企業的悲觀預期，寒武紀半年報交出史上最佳成績單，營收暴增 43 倍、首度半年度獲利，字節跳動成為最大客戶，百度的崑崙晶片、阿里巴巴自研 AI 基礎設施的進展更讓網路巨頭的雲端業務估值重估。

曾簡單定義為「電商公司」的阿里巴巴如今因雲端業務佔比擴大，股價今年已攀漲近 120%，騰訊也憑藉 60% 的漲幅，印證了科技轉型的成效。

AI 與算力的連動效應，進一步啟動了資料中心類股。中國三大雲端服務商百度、阿里巴巴與騰訊 (BAT) 加大 AI 資本開支，帶動資料中心需求激增。世紀互聯、萬國數據作為中概數據中心龍頭，近期漲勢靠前。

世紀互聯管理層透露，8 月起新訂單可見性提升，預計今年第三季訂單量將接近第一季水準，萬國數據雖更保守，但客戶對國產晶片採購需求仍在成長。

高盛指出，世紀互聯在亞洲領導者大會上的正面表態，以及 40 兆瓦批發訂單的落地，是資金湧入的關鍵訊號。

此外，中美 AI 行情的連動是此輪反彈的另一深層邏輯。過去兩年，國產晶片進展緩慢制約了 AI 大模型預期，到了今年 DeepSeek 橫空出世，加上國產晶片突破，徹底打通「算力 - 模型 - 應用」鏈路。

海外 AI 工程師觀察到，中國在開源模型領域已具備競爭力，僅用國產卡訓練的模型就至少有 5 個，「電力供應充沛 + 算力基建追趕」也讓市場對中國 AI 加速發展充滿期待。

摩根士丹利預測，2025 至 2027 年全球 AI 企業資本支出將達 4500 億、5200 億、5400 億美元，中國雲端服務商資本支出增速更已超越美國。

外資的態度從「觀望」轉向「試探」。美資公募基金開始佈置資料中心概念，高盛客戶會上提及萬國資料、世紀互聯的回暖預期，知名券商傑富瑞將兩者列為首選標的。

儘管歐美機構仍多處於「小試牛刀」階段，但路演回饋顯示，國際投資人對中國資產興趣已達近年最高。

瑞銀策略師提到，即使部分投資人因中國經濟短期疲軟如房地產跟消費感到不安，但強勁的市場走勢與散戶資金潛在流入，讓機構不願輕易減持。

不過，長線資金的入場仍需時間。目前海外部位多為策略性配置，而非長期押注。投資人關注的風險點包括：中國經濟韌性、企業獲利前景，以及聯準會 (Fed) 今年第四季降息節奏、中美談判進展、四中全會等政策窗口，但不可否認的是，中國股市估值相對全球更具吸引力，加上 Fed 降息週期下，新興市場資金回流，外資進一步流入的空間仍存在。