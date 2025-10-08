國際金價大漲1,000美元需要多久？這一次答案是只要半年

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-08 04:00

2025 年 COMEX 黃金期貨價格經歷前所未有的上漲行情，COMEX 黃金期貨價格周二（7 日）漲破 4,000 美元 / 盎司。

2025年COMEX黃金期貨價格經歷前所未有的上漲行情。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周二報導，COMEX 黃金價格從 3 月 14 日首次突破 3,000 美元 / 盎司關口，到 10 月站上 4,000 美元 / 盎司歷史高峰，金價在半年多時間裡節節攀高，大漲 1,000 美元。

COMEX 黃金價格首次突破每盎司 2,000 美元在 2020 年 7 月 31 日，從 2,000 美元到 3,000 美元，經歷了 4 年 7 個多月。

回顧今年來金價走勢，從 2,641 美元開盤，震盪上漲。

3 月 14 日，COMEX 黃金價格首次突破 3,000 美元 / 盎司，隨後僅用一個多月時間，於 4 月 17 日衝上 3,300 美元 / 盎司。緊接著，金價上漲勢頭不減，僅用一周時間，於 4 月 22 日突破 3,500 美元 / 盎司大關。

在 4 月之後的四個月裡，金價在 3,300 美元 / 盎司左右橫盤整理，市場靜待新的上漲動力。

進入 9 月，金價再次進入上行快車道，且一天一個價。

9 月 1 日，金價再度衝破 3,500 美元 / 盎司，次日盤中突破 3,600 美元 / 盎司，9 月 9 日突破 3,700 美元 / 盎司。

9 月 23 日，COMEX 黃金期貨價格首次突破 3,800 美元 / 盎司，不斷刷新歷史新高。

進入 10 月，金價再上兩個台階，10 月 1 日盤中站上 3,900 美元 / 盎司，一周時間內，金價站上 4,000 美元 / 盎司歷史高峰。

總體看來，2025 年金價兩個大漲階段，主要在 3 月和 9 月完成，均為超過 10% 的月度漲幅。

當前 4,000 美元 / 盎司黃金目標價較預測更快兌現，不少外資機構的唱多步伐甚至沒趕上金價上漲速度。

10 月 7 日，高盛基於各國央行預計將持續增持黃金，以及個人投資者大力買入黃金，將 2026 年 12 月黃金價格預期從每盎司 4,300 美元上調至每盎司 4,900 美元。

瑞銀於 9 月 25 日發布的研究報告預計，到 2026 年年中金價可能會達到 3,900 美元 / 盎司。不料時序剛剛進入 10 月，金價就突破這一預測。