鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 23:00

根據《CNBC》周二 (7 日) 報導，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，當前環境與 1970 年代初期相似，投資人應將黃金在投資組合中的比重提高至 15%，以因應通膨、財政赤字與債務膨脹帶來的風險。

1970年代翻版？達里歐：現在就該多買黃金(圖：REUTERS/TPG)

達里歐周二在康乃狄克州格林威治舉行的經濟論壇上指出，黃金是一項「極佳的分散風險工具」。他建議投資人從策略性資產配置角度來看，應考慮將投資組合中的黃金比重拉高至約 15%，因為當股票與債券等傳統資產下跌時，黃金通常能發揮良好的保護作用。

黃金期貨周二一度上漲至每盎司 4,005.80 美元，今年迄今漲幅超過五成，主要受惠於市場避險需求升溫、美國財政赤字持續擴大以及全球地緣政治緊張情勢加劇。達里歐指出，這與 1970 年代初期的環境相似，當時高通膨、大規模政府支出與沉重債務侵蝕了投資人對紙本資產與法幣的信心。

他說：「這很像 70 年代初期…… 當你持有現金並投資於債務工具時，在債務供給龐大的情況下，已經不是有效的價值儲存方式。」