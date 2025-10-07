1970年代翻版？達里歐：現在就該多買黃金
鉅亨網編譯段智恆
根據《CNBC》周二 (7 日) 報導，全球最大避險基金橋水基金 (Bridgewater Associates) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 表示，當前環境與 1970 年代初期相似，投資人應將黃金在投資組合中的比重提高至 15%，以因應通膨、財政赤字與債務膨脹帶來的風險。
達里歐周二在康乃狄克州格林威治舉行的經濟論壇上指出，黃金是一項「極佳的分散風險工具」。他建議投資人從策略性資產配置角度來看，應考慮將投資組合中的黃金比重拉高至約 15%，因為當股票與債券等傳統資產下跌時，黃金通常能發揮良好的保護作用。
黃金期貨周二一度上漲至每盎司 4,005.80 美元，今年迄今漲幅超過五成，主要受惠於市場避險需求升溫、美國財政赤字持續擴大以及全球地緣政治緊張情勢加劇。達里歐指出，這與 1970 年代初期的環境相似，當時高通膨、大規模政府支出與沉重債務侵蝕了投資人對紙本資產與法幣的信心。
他說：「這很像 70 年代初期…… 當你持有現金並投資於債務工具時，在債務供給龐大的情況下，已經不是有效的價值儲存方式。」
達里歐的建議，與傳統理財顧問建議的「60% 股票、40% 債券」資產配置形成鮮明對比。一般而言，黃金或其他商品類資產僅被建議配置低個位數比例，因為這類資產不產生收益。但他強調，在貨幣貶值與地緣政治不確定性升高的情況下，黃金是最能提供防禦效果的資產。
同樣看好黃金的還有「新債王」岡拉克 (Jeffrey Gundlach)。他最近表示，投資人應將黃金配置比重拉高至投資組合的 25%，因為在通膨壓力與美元走弱的背景下，黃金將繼續突顯其獨特價值。
達里歐進一步指出，黃金的特殊之處在於它不像股票或債券需要依賴他人履行支付承諾，「黃金是唯一一種你持有時，不必依靠他人兌付的資產。」他強調，黃金能在貨幣貶值與金融市場動盪中提供保護，是投資人應該重視的長期資產。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 黃金暴衝！期貨史上首破4000美元 政經動盪推升避險需求
- 〈美股早盤〉主要指數開高 AI題材與Fed官員談話受矚目
- 美眾議院報告：中國藉漏洞大買半導體設備 政策效果受質疑
- 泡沫要破？前GIC投資長示警Fed恐再QE
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇