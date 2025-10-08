鉅亨網編譯段智恆 2025-10-08 03:00

渣打銀行 (Standard Chartered) 日前發布報告指出，受惠於美國總統川普推動的加密政策，美元穩定幣 (Stablecoins) 在全球迅速擴張，未來三年內恐自新興市場銀行體系抽走多達 1 兆美元存款。

穩定幣崛起！渣打警告新興市場銀行恐失血1兆美元(圖：REUTERS/TPG)

目前全球約 99% 的穩定幣與美元掛鉤，經濟學者形容它們實際上等同於美元帳戶，在經常發生貨幣危機的國家更具吸引力。渣打銀行指出，為了避免存款因匯率大幅貶值而蒸發，許多個人與企業將可能把資金轉往穩定幣錢包，而非傳統銀行帳戶。

渣打在報告中表示：「我們預期未來三年左右，將有多達 1 兆美元離開新興市場銀行，轉向穩定幣。」

儘管美國最新加密相關法律試圖限制資金流失，例如禁止合規穩定幣發行商直接提供收益 (相當於銀行利息)，但渣打認為，新興經濟體的居民與企業仍偏好持有穩定幣。報告指出：「資本安全比資本報酬更重要。」

渣打估計，若目前趨勢延續，開發中國家利用穩定幣作為儲蓄的總額，將自目前約 1,730 億美元攀升至 2028 年底的 1.22 兆美元。雖然這個數字絕對規模龐大，但在其認定的 16 個「高風險」國家銀行存款總額中仍僅占約 2%。