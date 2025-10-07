鉅亨網編譯段智恆 2025-10-07 19:30

‌



《路透》周二 (7 日) 報導，減重藥物 Wegovy 與糖尿病藥物 Ozempic 製造商諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US)，近期在美國最大製造基地進行裁員，涉及數十名生產線與品管人員。根據 LinkedIn 上的員工貼文與個人檔案顯示，這波行動是新任執行長杜斯達(Mike Doustdar) 主導的全球重整計畫的一環。

瘦身神藥熱潮退？諾和諾德美國廠裁員砍到生產線(圖：REUTERS/TPG)

這些裁員主要集中於北卡羅來納州 Clayton 廠房，以及當地其他設施。該廠是美國最重要的生產基地之一，負責製造 Wegovy 與 Ozempic 的關鍵成分 semaglutide，並進行填充、包裝與出貨等環節。

‌



聚焦削減成本 全球計劃波及美國

根據分析，至少有 73 篇 LinkedIn 貼文與公開資料顯示受影響員工的狀況，其中 47 人直接表明已遭裁員或正尋找新工作。涉及職位包括品管人員、生產技術員、專案協調員、策略傳訊經理以及人資助理等。

這些調整雖僅是諾和諾德宣布的全球 9,000 人裁員計畫中的小部分，卻顯示出公司在美國市場也縮減前線人力。此前，美國的肥胖教育團隊也曾受到影響。此舉發生之際，川普政府正持續向藥廠施壓，要求擴大美國本土藥品生產與就業。

諾和諾德發言人僅回應，除了上月公布的全球裁員外，無法提供更多細節，並強調「我們的首要任務是支持員工」。

Wegovy 銷售降溫 廠區同時擴張

諾和諾德過去一年曾因 Wegovy 需求暴增，一度成為歐洲市值最高的上市公司，但隨著銷售成長放緩，股價出現下滑，公司正積極透過重整降低膨脹的人事與營運成本。

Clayton 廠房目前正進行 41 億美元的擴建計畫，2024 年約僱用 2,500 名員工，原本預期將再增加 1,000 人力。這個基地未來也將承擔口服版 Wegovy 的關鍵製造任務。