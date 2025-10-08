穩定幣將加速去美元化？小摩：若全球普及將鞏固美元霸權 有望帶動數兆美元資金流入
鉅亨網編譯陳韋廷
摩根大通 (下稱小摩)(JPM-US) 最新研究報告指出，儘管市場對穩定幣未來需求預估分歧顯著，但穩定幣的全球普及可能在未來幾年帶動數兆美元資金流入美元，反而可能鞏固，而非削弱美元地位。
由 Kunj Padh、Meera Chandan 及 Octavia Popescu 組成的小摩團隊周二 (7 日) 發布研究報告指出，穩定幣擴張不僅不會加速「去美元化」，更可能強化美元在全球金融體系的核心。
不過，小摩內部對穩定幣市場規模預期差異頗大，新興市場股票策略團隊認為有望達 2 兆美元，美國利率策略團隊則較保守，預估僅約 5000 億美元。
以上限 2 兆美元估算，外匯策略團隊推估，到 2027 年，為支撐穩定幣成長，可能產生約 1.4 兆美元額外美元需求。這一數字雖可觀，但相較國際清算銀行 (IBS) 統計的美元貨幣對日均 8.6 兆美元交易規模，仍顯有限。
值得注意的是，當前穩定幣逾 99% 跟美元或是美元資產 1:1 錨定。這類由非銀行機構發行的數位貨幣，以美債及大型銀行儲備資產為支撐，設計初衷就跟美元等傳統貨幣保持價值掛鉤，與比特幣等高波動加密資產形成對比。
不過，穩定幣能否實際催生美元需求，取決於兩大關鍵。若需求僅來自美國銀行存款或貨幣基金轉移，對美元需求影響中性，其次是需求若源自外國企業或家庭新增購買，則將直接推升美元需求。
小摩表示，現階段穩定幣成長尚未對貨幣流動產生顯著影響，但過去兩年美元匯率與穩定幣總市值呈現緊密相關性。
小摩進一步指出，若本周創歷史新高的比特幣跟美元長期走強，穩定幣市場有望迎來更大的成長空間。
小摩也在報告中總結，當前穩定幣的美元主導程度已超越外匯存底、貿易結算等領域。若美元與比特幣的正相關性持續，且兩者保持強勢，將為穩定幣觸及預估規模創造出最有利的環境。
