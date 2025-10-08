鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-08 08:50

穩定幣將加速去美元化？小摩：若全球普及將鞏固美元霸權 有望帶動數兆美元資金流入

由 Kunj Padh、Meera Chandan 及 Octavia Popescu 組成的小摩團隊周二 (7 日) 發布研究報告指出，穩定幣擴張不僅不會加速「去美元化」，更可能強化美元在全球金融體系的核心。

不過，小摩內部對穩定幣市場規模預期差異頗大，新興市場股票策略團隊認為有望達 2 兆美元，美國利率策略團隊則較保守，預估僅約 5000 億美元。

以上限 2 兆美元估算，外匯策略團隊推估，到 2027 年，為支撐穩定幣成長，可能產生約 1.4 兆美元額外美元需求。這一數字雖可觀，但相較國際清算銀行 (IBS) 統計的美元貨幣對日均 8.6 兆美元交易規模，仍顯有限。

值得注意的是，當前穩定幣逾 99% 跟美元或是美元資產 1:1 錨定。這類由非銀行機構發行的數位貨幣，以美債及大型銀行儲備資產為支撐，設計初衷就跟美元等傳統貨幣保持價值掛鉤，與比特幣等高波動加密資產形成對比。

不過，穩定幣能否實際催生美元需求，取決於兩大關鍵。若需求僅來自美國銀行存款或貨幣基金轉移，對美元需求影響中性，其次是需求若源自外國企業或家庭新增購買，則將直接推升美元需求。