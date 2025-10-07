伊朗國會批准改革 貨幣面值將去掉4個零

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-07 04:30

伊朗國會已批准貨幣制度全面改革，在未來幾年內把貨幣面值去掉四個零，以在多年通貨膨脹之後簡化交易。

（圖：Shutterstock）

據《路透社》周日（5 日）報導，據跟蹤貨幣匯率的 bonbast.com 的數據顯示，多年超過 35% 的通膨，導致伊朗貨幣里亞爾在自由市場上的匯率跌至 1 美元兌 1,150,000 里亞爾，從而使人們對紙幣面值或財務報表數字感覺麻木。

在伊朗國會解決了憲法監護委員會的反對意見後，據《德黑蘭時報》報導，伊朗國會周日以 144 票贊成、108 票反對、3 票棄權的結果，正式投票通過貨幣改革計畫。

往後 10,000 里亞爾將等於 1 新里亞爾，並且引入新貨幣單位「古蘭」（Qeran），1 新里亞爾將可拆分為 100 古蘭。

伊朗國會經濟委員會主席沙姆索爾丁 · 侯賽因對國家電視台表示：「貨幣名稱仍將是里亞爾，改革不會在一夜之間發生。央行有長達兩年時間為這項改革做準備。之後還有三年過渡期，在此期間兩種面值的貨幣將同時使用。」

侯賽因稱此舉將使里亞爾更加便於交易和計算，並說高通膨已嚴重削弱紙幣實用性。

不過，此舉仍引發爭議。伊朗學生通訊社周日援引議員侯賽因 · 薩姆薩米的話報導：「一國貨幣的聲譽無法通過取消四個零來恢復。相反，只有通過增強貨幣的實際價值，才能達到這一目的。」