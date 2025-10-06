法國最短命內閣！新總理勒克努組閣不到一天就請辭

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-06 18:00

法國新任總理勒克努（Sebastien Lecornu）及其內閣名單剛公布不到一天，勒克努便於週一（10 月 6 日）宣佈請辭，創下法國現代史上最短命政府紀錄。消息一出，巴黎股市與歐元匯率立即大幅下跌。

法國新總理勒克努組閣不到一天就請辭。(圖：REUTERS/TPG)

據《路透社》報導，勒克努在 9 月 9 日才獲總統馬克宏任命，僅擔任總理 27 天，而新內閣更是僅存活 14 小時便解散。

‌



此次意外請辭凸顯法國政治危機的加劇。此前，政府面臨來自盟友與反對派的雙重壓力，雙方都曾威脅要推翻新政府。

經過數週與各政黨協商後，馬克宏親密盟友勒克努於週日完成內閣任命，原定於週一下午召開首次內閣會議。

然而，新內閣名單一出即引發爭議，部分反對派與盟友批評內閣過於偏右，另一些人則認為不夠偏右。法國國會高度分裂，沒有任何政黨掌握多數，使外界質疑政府能維持多久。

週一早晨，勒克努將辭呈正式提交給馬克宏。愛麗舍宮新聞辦公室表示：「勒克努已向總統提交辭呈，總統已批准。」

法國反對派要求提前大選、股市與歐元受衝擊

法國反對派要求馬克宏提前大選。(圖：Shutterstock)

勒克努辭職後，法國極右派國民聯盟（National Rally）立即敦促馬克宏舉行提前國會選舉；極左派「不屈法國」（France Unbowed）則表示，馬克宏本人必須下台。

「國民聯盟」領袖巴德拉（Jordan Bardella）表示：「若無提前大選及國民議會解散，無法回到穩定局面。」

「不屈法國」成員潘諾（Mathilde Panot）則強調：「不到一年內已有三位總理被擊敗，倒數已經開始，馬克宏必須下台。」

去年馬克宏決定提前舉行國會大選，使國會更加分裂，加劇政治危機。勒克努是兩年內馬克宏任命的第五任總理。

內閣辭職消息公布後，巴黎股市 CAC 40 指數下跌 2%，創自 8 月以來單日最大跌幅，成為歐洲表現最差的指數。

銀行股也大幅下挫，法國興業銀行、巴黎銀行與法國農業信貸銀行股價跌幅介於 5.7% 至 7.3%。

歐元下滑 0.7%，至 1 歐元兌 1.1665 美元。

法國政治不穩加劇

自 1958 年法蘭西第五共和國成立以來，法國鮮少經歷如此深刻的政治危機。

1958 年憲法設計初衷是為了確保政府穩定運作，賦予總統高度集中權力及國會強大多數，以避免歷史上戰前戰後的政治動盪。

然而，自 2017 年上台、重塑法國政治格局的馬克宏，卻面臨一個分裂的國會，中間派不再掌握平衡，極右與極左勢力占據主導地位。